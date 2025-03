Gobierno de Surinam informa de que no habrá funeral de Estado para expresidente Bouterse

San Juan, 29 dic (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación Internacional de Surinam, Albert Ramdin, informó de que no habrá funeral de Estado para el expresidente Desi Bouterse (2010-2020), condenado a 20 años de cárcel a finales de 2019 tras ser declarado culpable de planificar la ejecución de 15 opositores en 1982, que falleció el 25 de diciembre.

Ramdin declaró a la prensa que la decisión del Gobierno se basaba en una serie de argumentos, consideraciones y consejos, entre ellos el hecho de que la familia no desea un funeral de Estado.

En este sentido, apuntó que dado que no será un funeral de Estado, no habrá ningún jefe de Estado extranjero invitado y el presidente de Surinam, Chandrikapersad Santokhi, no asistirá.

Asimismo, el Gobierno de Surinam precisó que debido al hecho de que Bouterse fue un presidente elegido democráticamente, las banderas de todos los edificios estatales estarán a media asta el día del funeral.

La noticia del fallecimiento de Bouterse llegó unos días después de que las autoridades de Surinam llevaran a cabo un operativo para detener al expresidente y enfrentar las acusaciones por planificar la ejecución de 15 opositores en 1982.

Entre las víctimas había periodistas, oficiales militares, líderes sindicalistas, abogados, empresarios y profesores universitarios.

Interpol, por su parte, emitió a mediados de marzo de este año una notificación roja contra Bouterse para que las fuerzas del orden de todo el mundo lo localicen y arresten, tres meses después de que se fugara tras una sentencia en diciembre a 20 años de cárcel por su participación en el asesinato de 15 opositores en 1982.

A su vez, el Tribunal de Justicia dictó la sentencia en diciembre del año pasado, tras ser recurrida la condena dictada en agosto de 2021, cuando la Justicia de Surinam confirmó la sentencia del Tribunal militar de 2019 de 20 años de prisión.

Bouterse fundó el 4 de julio de 1987 el Partido Nacional Democrático (PND), partido que perdió las elecciones de 2020, en las que solo obtuvo 16 de los 51 escaños en juego.

Tras encabezar un gobierno militar en la década de los ochenta, Bouterse ganó las elecciones en 2010 y fue reelegido para un segundo mandato como presidente en 2015.

Además, en 1999, fue condenado en ausencia por tráfico de drogas por un tribunal de los Países Bajos. La orden de captura internacional le impidió salir de su país. EFE