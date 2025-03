74-78. El Barça tampoco despeja dudas en el arranque de la segunda vuelta de la Euroliga

Barcelona, 27 dic (EFE).- El Barça inició la segunda vuelta de la Euroliga de baloncesto con otra derrota (74-78) ante el Estrella Roja de Belgrado que, en un final igualado, se sobrepuso a la presión ambiental del Palau Blaugrana y castigó al conjunto azulgrana con un triple de Dejan Davidovac a 19 segundos para el final que decidió el encuentro.

Este pinchazo -el séptimo de los últimos nueve partidos en la competición europea- ante un rival directo sitúa al conjunto azulgrana en undécima posición, fuera de los puestos de repesca que dan acceso a la fase por el título.

El Barça sufrió con el juego físico que planteó el técnico Ioannis Sfairopoulos, que anuló el baloncesto dinámico que intenta practicar el conjunto de Peñarroya, que no supo neutralizar a Filip Petrusev (17 puntos) en la zona y echó de menos la inspiración de Kevin Punter (13) en los minutos finales.

El partido empezó con el ala-pívot Chimezie Metu, que este mismo viernes recibió el alta médica de su lesión junto a Raul Neto, liderando las operaciones ofensivas de su equipo con ocho de los diez puntos del parcial inicial que el Barça endosó al equipo serbio en los primeros tres minutos (10-0).

Pero el arreón inicial de los locales duró lo que tardó el conjunto balcánico en ajustar la defensa e imponer su juego físico. Y así fue como en algo más de tres minutos el Estrella Roja, impulsado por los triples del ala-pívot Mike Daum, pasó a liderar el encuentro 10-11 (min.6).

Se atascaba una y otra vez en ataque estático el Barça, que cerró el primer tiempo con siete pérdidas y una desventaja de cuatro puntos (15-19) debido, en parte, a las dificultades que tuvo para frenar a Petrusev en la pintura.

Las sensaciones no mejoraron para los de Peñarroya en los primeros compases del segundo cuarto. A las pérdidas de balón se sumaron las lagunas en la zona. El Barça, que sobrevivía gracias a los triples de Punter, no solo no controlaba el rebote que daba segundas opciones para cañoneros como Dos Santos, sino que daba demasiadas facilidades para que los interiores anotaran con facilidad (25-32, min.16).

Reaccionó antes del descanso el conjunto azulgrana, que apretó las tuercas en defensa, controló algo más el rebote defensivo, materializó un par de transiciones y se encomendó al acierto de Punter para encadenar un parcial (10-2) con el que afrontó la segunda parte con una mínima ventaja (35-34).

En la reanudación, el Estrella Roja castigó de inicio al equipo de Joan Peñarroya con un parcial de 0-7 (35-41, min.23) con un inspirado MacIntyre en la generación de juego.

Pero, en otra racha, el Barça contrarrestó el ímpetu inicial de su rival y, de la mano de Metu y Vesely, que hoy superó los 4.000 puntos en la Euroliga, comandó de nuevo el encuentro (44-43, min.25).

Con las defensas marcando el ritmo del encuentro, el Estrella Roja demostró ser un equipo más sólido que su rival en ataque estático, pero el talento de Vesely y Parker mantuvo a flote al cuadro local, que afrontó el último acto con una ventaja de tres puntos (59-56) gracias a dos triples finales de Darío Brizuela, el segundo de ellos sobre la bocina.

En el último cuarto mandó la igualdad. Petrusev agrietaba la zona azulgrana y Kalinic daba aire a su equipo con su garra en ambos lados de la pista, mientras que Willy Hernangómez respondía completando unos buenos minutos en ataque.

Con todo por decidir a tres minutos para el final (71-70), emergió la figura del base brasileño Yago Dos Santos que con cuatro puntos seguidos daba aire al conjunto de Ioannis Sfairopoulos a 2 minutos y cuatro segundos para el final (71-74).

Igualaba el partido con la misma moneda Satoransky a 1 minuto y 14 segundos para la conclusión (74-74), pero el partido lo decidió un actor secundario, Dejan Davidovac, con un triple que silenció al Palau y aumentó la presión para el Barça, que el domingo visita al Real Madrid en la Liga Endesa.

- Ficha técnica

74 - Barça (15+20+24+15): Satoransky (7), Punter (13), Anderson (2), Metu (16), Vesely (9) -cinco inicial-, Hernangómez (7), Núñez (-), Abrines (5), Parker (6), Neto (-), Parra (3) y Brizuela (6).

78 - Estrella Roja (19+15+22+22): McIntyre (6), Kalinic (12), Davidovac (7), Bolomboy (8), Daum (11) -cinco inicial-, Canaan (-), Mitrovic (-), Petrusev (17), Giedraitis (2), Dos Santos (9) y Nedovic (6).

Árbitros: Emin Mogukoc (TUR), Carmelo Paternico (ITA) y Jakub Zamojski (POL). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la jornada 18 de la Euroliga de baloncesto disputado en el Palau Blaugrana ante 6.596 espectadores. EFE