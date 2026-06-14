Los New York Knicks se proclaman campeones NBA por primera vez en 53 años

San Antonio (EE.UU.), 13 jun (EFE).- Los New York Knicks se proclamaron este sábado campeones de la NBA por primera vez en 53 años, tras imponerse por 94-90 a los Spurs en el Frost Bank Center de San Antonio y cerrar la serie de las Finales por 4-1.

Jalen Brunson puso la guinda a unas Finales extraordinarias con 45 puntos y entregó a los Knicks el tercer anillo de su historia, después de los de 1973 y de 1970.

Los Knicks conquistaron el título NBA contra unos Spurs que les habían negado la gloria en las últimas finales de los neoyorquinos, en 1999.