Crónica del Haití - Escocia, 0-1

La selección de Escocia superó (0-1) a Haití este sábado en el debut para ambas selecciones en el Mundial 2026, celebrado en el Estadio Boston (Estados Unidos), gracias al gol de John McGinn en el primer tiempo para acercar los cruces del torneo.

Dentro de un Grupo C donde Brasil y Marruecos empataron (1-1) poco antes, el cuadro británico sumó los tres puntos de estreno que, en este torneo con 48 selecciones y 8 billetes para terceros, suponen pie y medio en dieciseisavos de final. Escocia, que nunca superó la fase de grupos, se ve ya haciendo historia en Norteamérica, pese a la pelea haitiana tras 52 años de espera.

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Con mucha fortuna, disparo mordido y rebotado en la defensa, el gol de McGinn y la férrea defensa mandaron en la victoria de Escocia en un Mundial 36 años después. Los de Steve Clarke tuvieron que defender tres puntos de oro ante una Haití que no dejó de intentarlo, con un cabezazo de Frantzdy Pierrot desviado por poco en el minuto 85 como última gran ocasión del equipo caribeño.

Escocia también creció desde las bandas, sobre todo con Ben Gannon-Doak, tras un inicio de nervios e ida y vuelta. El despliegue de Jean-Ricner Bellegarde en el centro del campo permitió a los 'Granaderos' llegar con peligro con Ruben Providence y Martin Experience, pero la ansiedad por meter un gol en el Mundial lastró la toma de decisiones en los últimos metros.

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Sin un dominador claro, otra acción de Gannon-Doak en banda derecha, y el pase atrás, dejó un disparo de Scott McTominay al poste. Poco después llegó el 0-1 de McGinn, buscando Escocia la segunda o tercera jugada de un patadón controlado por Che Adams, a la media hora de un encuentro sin tregua. Haití siguió llegando, pero Escocia se hizo fuerte como experta en defender su área.

Tras el descanso, los de Sébastien Migné insistieron con la idea clara de los centros, buscando desde el banquillo la inspiración de Lenny Joseph, gran artillero esta campaña con el Ferencvaros. Escocia no tuvo problema en meterse atrás, aunque a la contra también amenazó con la sentencia. Lo corto del marcador dejó mucha tensión en Boston, con un ruidoso público apoyando.

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En otro disparo de apariencia inofensiva, McGinn estuvo cerca de marcar y, en la respuesta, otro de Providence no fue el 1-1 por poco. A cinco minutos del final, por fin Haití encontró rematador a uno de sus muchos centros, pero el cabezazo de Pierrot fue desviado. El Ejército de Tartán se quedó los tres puntos de oro de un debut que les puede llevar más lejos que nunca en un Mundial.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: HAITÍ, 0 - ESCOCIA, 1. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

HAITÍ: Placide; Arcus, Adé, Delcroix, Expérience; Bellegarde, Jacques, Deedson (Casimir, min.61), Providence (Fortuné, min.85); Isidor (Joseph, min.76), Pierrot.

ESCOCIA: Gunn; Hickey (Patterson, min.75), Hendry, Hanley, Robertson; Gannon-Doak (Christie, min.75), Ferguson, McTominay, McGinn (Curtis, min.83); Adams (Dykes, min.75), Shankland (McLean, min.83).

--GOL:

0 - 1, min.28, McGinn.

--ÁRBITRO: Mustapha Ghorbal (DZA). Amonestó a Bellegarde (min.39), Curtis (min.91) y McLean (min.95) por parte de Haití. Y a Hickey (min.46) en Escocia.

--ESTADIO: Estadio Boston.