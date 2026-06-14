Paz anuncia el levantamiento de 20 puntos de bloqueo en el último día, que caen a su nivel mínimo

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha informado este domingo de que en las últimas 24 horas se han levantado más de 20 puntos de bloqueo en distintas regiones del país, cayendo a su nivel mínimo, gracias al resultado del diálogo en medio de las protestas.

"En las últimas 24 horas, más de 20 puntos de bloqueo fueron levantados en diferentes zonas del país, gracias a la voluntad de dialogar y encontrar caminos comunes hacia el nuevo orden, dejando atrás la confrontación y la conspiración", ha escrito el mandatario en una publicación en sus redes sociales.

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De esta manera, el presidente ha señalado que, durante la última semana, se han ingresado más de 34 millones de litros de combustible a la ciudad de La Paz y El Alto, lo cual ha definido como "una señal alentadora que está permitiendo aliviar el abastecimiento" provocado por la inoperabilidad de las carreteras.

"Nuestra prioridad es seguir eliminando las filas y devolver tranquilidad a miles de familias", ha concluido.

CAE EL NÚMERO DE CARRETERAS BLOQUEADAS POR LAS PROTESTAS

Según un informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), recogido por la Agencia Boliviana de Noticias (ABI), se han registrado hasta este momento 68 puntos de bloqueo en todo el territorio. Se trata de la cifra más baja de todas las jornadas tras 44 días de conflicto.

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El pasado viernes por la mañana se contabilizaron hasta 86 áreas con restricción de circulación en distintas carreteras del país, lo que refleja una disminución en la cantidad de interrupciones del tránsito.

El informe señala que Cochabamba concentra la mayor cantidad de bloqueos, seguida de La Paz, Potosí, Oruro y Santa Cruz, aunque en varias regiones se han ido habilitando de manera progresiva nuevas vías en las últimas horas.

EL GOBIERNO LOGRA ENTREGAR SEIS TONELADAS DE OXÍGENO A HOSPITALES EN LA PAZ Y EL ALTO

Ante la creciente tensión en el país y las restricciones de accesos, muchos hospitales se han visto faltos de suministros esenciales para sus operaciones.

El pasado viernes, El Ministerio de Sanidad de Bolivia anunció que había logrado transportar unas seis toneladas de oxígeno medicinal líquido para hospitales de las ciudades de La Paz y El Alto.

De esta manera, la cartera de Sanidad informó de que seguirá supervisando la situación para garantizar la "disponibilidad de insumos estratégicos, medicamentos y recursos críticos" a fin de "proteger la atención de la población y asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios de salud".

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Esto se produce en el marco de la huelga indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, y de los bloqueos de carreteras liderados, en parte, por colectivos campesinos y rurales.

En un primer momento, los manifestantes exigían mejoras de vida y de condiciones en sus sectores, en medio de la honda crisis social y económica que viene arrastrando el país en los últimos años, si bien con el paso de los días han establecido como condición la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.

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