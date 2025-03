EE.UU. vs semiconductores chinos y otros clics tecnológicos en América

Luis Alejandro Amaya E.

Bogotá, 26 dic (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. EE.UU. a la caza de chips chinos

Estamos presenciando un capítulo más de la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China. Esta vez se trata de una nueva investigación que Washington está llevando a cabo contra los llamados chips de nodos maduros chinos, también conocidos como heredados.

Se les conoce de ese modo porque esta clase de conductores suelen ingresar al mercado estadounidense como componentes de productos terminados.

La administración de Joe Biden no quiere dejar nada al garete en este sentido, ya que también evaluará el impacto de las leyes, políticas y prácticas de China en la producción de sustratos de carburo de silicio u otras obleas utilizadas como insumos en la fabricación de semiconductores.

EE.UU. quiere conocer de manera íntegra las leyes, políticas y prácticas no comerciales de China con respecto al sector de semiconductores.

A ver cómo responden desde Pekín.

2. Una alianza musical colosal

Luego de casi décadas de estar como boxeador recién noqueado, desde hace varios años la industria musical ha aprendido a desenvolverse en el entorno digital.

Y gracias a esto es que dos gigantes como Universal Music Group (UMG) y Amazon han sellado una alianza global.

Del acuerdo se desconocen aún los detalles, pero UMG ha asegurado que pretende sobre todo "incrementar el valor (de los productos musicales) a través de distintos niveles de suscripción y venta de productos a los aficionados, más que enfocarse en el volumen del streaming (música a la carta)".

Plata, plata, plata.

La alianza también permitirá "mejorar la innovación, los contenidos exclusivos de los artistas de UMG y avanzar en principios centrados en el arte, incluyendo la protección contra el fraude".

Entre grandes siempre se dan la mano.

3. Otro que acusa de monopolio a Google

Si las autoridades de EE.UU. quieren desmembrar a Google por considerar que realiza prácticas monopolísticas, desde el otro lado del mundo ya están empezando los señalamientos.

En Japón, su Comisión de Comercio Justo está estudiando declarar culpables a los de Mountain View (California, EE.UU.) de esa práctica.

Los reguladores habrían detectado irregularidades en las transacciones de Google con los fabricantes de smartphones que utilizan Android.

El señalamiento es casi el mismo que en tierras estadounidenses: pedir a los fabricantes que dieran un trato preferencial al buscador Chrome, garantizando devolverles una parte de sus ingresos de búsqueda si restringían el uso de aplicaciones rivales.

Las autoridades japonesas han preferido advertirles primero para llamarlos al orden y, de persistir Google en sus prácticas, ahí sí aplicarles la ley.

A ver cómo les va.

4. Una red muy fuerte en Colombia

Así como más arriba hablábamos de una unión económica-musical, ahora detallamos una tecnológica en Colombia.

Esta vez los jugadores son Movistar y Tigo, empresa operada en partes iguales entre los luxemburgueses de Millicom y los locales de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Movistar y Tigo operarán como una red unificada de acceso móvil que “beneficiará a más de 35 millones de usuarios móviles que ambas compañías tienen actualmente en el país", según explicó la empresa de propiedad de Telefónica.

La implementación de esta alianza busca mejorar la calidad del servicio en más de 900 municipios de Colombia.

De esta forma, la red 3G de Movistar pasará de 5.000 a 8.000 sitios, mientras que en la tecnología 4G pasará de 6.000 a más 10.000 lugares.

Más y mejor cobertura móvil en Colombia. ¡Buena esa, Movistar y Tigo.

5. ¿Se quedará sin WhatsApp su celular en 2025?

Estamos a pocos días de iniciar 2025, y con los primeros rayos del 1 de enero se empezará a notar que habrá algunos modelos viejitos de celular en los que WhatsApp dirá au revoir, goodbye, hasta luego.

Según Androidphoria.com, el popular servicio de mensajería dejará de funcionar en modelos que no tengan Android 5.0 o superior.

Los modelos en los que ya no estará disponible el servicio son HTC One X, HTC One X+, HTC Desire 500, HTC Desire 601, LG Optimus G, LG Nexus 4, LG G2 Mini, LG L90, Motorola Moto G (primera generación), Motorola Razr HD, Motorola Moto E 2014, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy Ace 3, Samsung Galaxy S4 Mini, Sony Xperia Z, Sony Xperia SP, Sony Xperia T y Sony Xperia V.

¿Está ahí el suyo?

6. No engañen más

Esta noticia se produce en Europa, pero bien podría aplicarse por nuestros lados latinoamericanos.

En Italia, el Gobierno le quiere poner coto a las reseñas falsas en internet sobre hoteles o restaurantes, de las que por aquí ya estamos muy cansados.

"Queremos proteger la transparencia del mercado y garantizar una competencia verdaderamente leal, sobre todo en sectores como el turístico o de la restauración, en los que la reputación es a menudo determinante", explicó el ministro de Empresas, Adolfo Urso, en el portal 'Quotidiano Nazionale'.

Esta semana se aprobó el proyecto de ley anual para las pequeñas y medianas empresas y, entre los objetivos figura "la lucha contra las falsas reseñas en línea".

Se sabe de sobra que, no sólo en Italia sino en todo el mundo hay verdaderas mafias detrás de las reseñas, con negocios que pagan fortunas para posicionarse mejor en los buscadores y plataformas.

Estaremos pendientes de ustedes, amigos italianos.

7. Para el gamer navideño

Estamos en Navidad, y a los gamers a veces también le dan ganas de ponerle todo el volumen a Mariah Carey con su 'All I Want for Christmas Is You' e impregnarse del espíritu de la época.

Según SomosXbox.com, estos títulos pueden transportarlo a esta especial parte del final de año, o bien están ambientados en ella.

Estos son 'The Division', de Massive Entertainment; 'Hitman', de IO Interactive; 'Christmas Massacre', de Puppet Combo; 'Hogwarts Legacy', de Avalanche Software; 'Los Sims 4', de Electronic Arts; 'Dead Rising 4', de Capcom; 'Bully', de Rock Star New England; 'Yakuza', de Ryu Ga Gotoku Studios; 'Disney Dreamlight Valley', de Gameloft, y 'GTA Online', de Rock Star North.

¡A disfrutarlos! EFE

