El primer ministro de Georgia amenaza a la presidenta con meterla en la cárcel el próximo domingo

El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, ha amenazado este domingo a la presidenta del país y rival política, Salome Zurabishvili, con la cárcel una vez termine su mandato, el próximo 29 de diciembre.

"Salome Zurabishvili tendrá que dejar el cargo el 29 de diciembre. Veremos dónde vive desde entonces. Tras los barrotes o tras los barrotes. Creo que tendrá la cordura suficiente para no violar el Código Penal", ha afirmado Kobajidze, según recoge el portal de noticias georgiano Civil.

El primer ministro ha respondido así a las declaraciones de Zurabishvili en las que se reivindica como presidenta legítima en contraste con el que se perfila como su sucesor, Mijeil Kavelashvili, afín a Kobajidze.

"Os aseguro que no pasará mucho hasta el 29 de diciembre. El 'estado profundo' no va a ganar en Georgia y la oposición radical no ganará. Evidentemente no puede haber ningún plan serio de la oposición radical, incluida Zurabishvili", ha añadido.

El primer ministro ha planteado "el escenario hipotético en el que (la presidenta) se atrinchera en la residencia presidencial" y ha destacado que "es un delito contemplado en el Código Penal". "Lo repito: nadie quiere enviar a una mujer de 72 años a la cárcel, pero si decide actuar así, estará sacrificando a todos los que estén en la residencia presidencial", ha argumentado.

Así, ha negado la posibilidad de repetir las elecciones que propone Zurabishvili como salida a la crisis política porque "no hay ninguna base legal" y ha apuntado que solo se pueden celebrar elecciones anticipadas si el gobierno pierde una moción de censura.

Las peticiones de elecciones son "cómicas, pero también un delito". "El Código Penal incluye preceptos concretos que contemplan penas de prisión de varios años", ha advertido.