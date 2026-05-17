Líder indígena colombiano pide filtros normativos contra la explotación de los recursos

Redacción Medioambiente, 17 may (EFE).- La mercantilización de los recursos naturales debe estar sometida a "filtros normativos" que permitan aunar la mejora de las condiciones de vida con la conservación de la naturaleza, defiende David Imbachí, gobernador indígena del pueblo yanacona en la región del Cauca (Colombia), considerada la 'estrella hídrica' del país al albergar cinco grandes cuencas.

"Mejorar la calidad de vida de la gente no debe implicar degradar los recursos naturales. Esta discusión hay que llevarla a todos los escenarios. Las voces de los pueblos indígenas deben tener el peso necesario para buscar un punto medio en el que podamos ponerle freno al frenesí del desarrollo económico y avanzar, pero conservando", sostiene.

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Imbachí, de 32 años, forma parte de un pequeño grupo que esta semana ha viajado a tres países europeos (Suecia, España y Bélgica) para compartir con representantes políticos y ambientales la visión de los pueblos indígenas de Latinoamérica y buscar apoyo para sus acciones.

Durante su paso por Madrid, Imbachí subraya que lo que Occidente considera acciones climáticas de conservación, para los territorios ancestrales son "la vida cotidiana". Pero necesitan aliados que les ayuden "a fortalecer las acciones en el territorio".

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"Nosotros no miramos el medioambiente como algo fragmentado en distintos ecosistemas. Es un espacio de vida. Hay que ser conscientes, claro, de que para avanzar como civilización necesitamos recursos, pero no podemos desenfrenarnos en el consumo", sostiene el gobernador.

Imbachí llama a institucionalizar que los ecosistemas sean sujetos de derechos, porque permitiría "todo un despliegue de programas y estrategias para su blindaje".

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Las comunidades indígenas son ya un actor imprescindible en todas las cumbres climáticas, pero Imbachí señala que "en muchas ocasiones su participación se queda en el papel".

"La lógica de Occidente es producir, extraer, explotar... La resistencia orientada a mediar en esa postura no va a ser bien vista en espacios como las cumbres del clima. Se invita a los pueblos indígenas, se comparten experiencias, pero no hay una fuerza vinculante contundente", explica.

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El líder yanacona menciona la figura de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA), reconocida legalmente en Colombia desde 2024, "que se podría replicar a nivel internacional y ayudaría a reforzar la autonomía para la defensa territorial".

Aunque el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) la ha dado a conocer en distintos foros internacionales, "no ha habido fuerza suficiente para replicarla".

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La ATEA permite que los territorios indígenas con sus autoridades políticas hagan labores de control y administración bajo parámetros de protección y cuidado de la naturaleza, dice Imbachí. "Esto maximiza la autonomía de los pueblos indígenas", añade.

La protección del agua es un apartado especialmente sensible para los yanaconas. El gobernador indígena refiere que hay zonas en las que productoras de gaseosas tienen acaparado el control o ciudades que han padecido racionamiento de agua porque ha imperado el suministro a las multinacionales.

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"Es muy triste, porque el agua se produce en una mayoría de territorios indígenas. Nosotros la dejamos intacta porque son sitios sagrados y si los afectamos, afectamos también al equilibrio de la naturaleza", dice.

"Para las entidades que buscan la mercantilización del agua, esta representa un activo para robustecer su músculo económico. Por eso es importante ese blindaje normativo que ponga un filtro más fuerte a esas intenciones", insiste.

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A apenas dos semanas de las elecciones presidenciales en Colombia (31 de mayo), Imbachí recuerda a los candidatos que "es importante que se establezcan mandamientos normativos" que garanticen ese blindaje.

Pero el gobernador indígena recuerda que los pueblos "también necesitan trabajar y subsistir, lo que se llama el buen vivir en las comunidades indígenas".

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"Necesitamos mayor intervención de Estado para robustecer el uso responsable de los espacios naturales con alternativas como un turismo responsable, no en masa", apunta, y propone asimismo alternativas energéticas y el apoyo a líneas productivas orgánicas.

La senadora Aida Quilcué, del pueblo nasa, candidata a la vicepresidencia en la fórmula del Pacto Histórico que lidera Iván Cepeda, es para Imbachí "el mayor referente de los pueblos indígenas en Colombia" porque "representa esa ambición de cuidado a la naturaleza y es partidaria de encontrar un punto medio en el que se pueda avanzar, pero respetándola".

"Para nosotros es una apuesta real por las minorías en el Estado colombiano", indica.

Imbachí percibe que hay zonas del mundo en las que se mueve "una ola fuerte de protección del medioambiente", que confía "llegue a los países más industrializados".

"Es una paradoja que un país industrializado promueva prácticas sostenibles, pero que su industria dependa de la explotación de materiales en zonas como Sudamérica. Por un lado promueven, por otro explotan, sobreproducen y afectan al medioambiente", lamenta.

"Ojalá en unos años ese aire pudiera consolidarse. Tendríamos unas mejores condiciones de buen vivir con la naturaleza. De lo contrario, será muy complicado", expresa mientras sujeta la vara de mando del CRIC, elaborada con madera de chonta y adornada con los símbolos que identifican a los indígenas del Cauca, entre ellos el arcoíris.

"Por el hecho de ser indígenas, nacemos con ese sentir del cuidado de la naturaleza. El territorio es inherente al indígena. Es una cuestión espiritual: sin territorio, no hay vida".