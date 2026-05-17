Agencias

Irán advierte a EE.UU. de una respuesta “más contundente” ante cualquier nueva agresión

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Teherán, 17 may (EFE).- Irán advirtió este domingo a Estados Unidos de que cualquier nueva agresión militar en su contra provocará una respuesta “más contundente y severa”, incluido escenarios “sorpresivos y devastadores”, después de nuevas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, y en medio del estancamiento de las negociaciones de paz.

“La repetición de cualquier insensatez para compensar la humillación sufrida por Estados Unidos en la tercera guerra impuesta contra Irán no tendrá otra consecuencia que recibir golpes aún más contundentes y severos”, afirmó el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, según informó la televisión estatal. EFE

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