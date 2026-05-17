Puerto de Róterdam se prepara para recibir al Hondius, desinfectarlo y aislar tripulación

Róterdam (Países Bajos), 17 may (EFE).- El puerto neerlandés de Róterdam se prepara para recibir este lunes al crucero polar MV Hondius, escenario de un brote de hantavirus andino que ha dejado tres fallecidos y varios contagios confirmados, mientras las autoridades sanitarias ultiman un operativo de cuarentena y vigilancia médica para los tripulantes que permanecen a bordo.

El barco navega este fin de semana rumbo al mayor puerto de Europa con 27 personas aún en la embarcación, entre ellas 25 miembros de la tripulación y dos empleados neerlandeses del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos (RIVM), encargados de supervisar la situación sanitaria durante la travesía.

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La llegada del buque está prevista entre las 10:00 y las 12:00 hora local (8:00 y 10:00 GMT) de este lunes, pero esta previsión puede variar dependiendo de la velocidad de navegación del barco y de la gestión de la autorización de su acceso al muelle, explicó a EFE un portavoz de la Autoridad Portuaria.

En el puerto de Róterdam ya se han instalado 23 cabinas temporales para alojar a la tripulación internacional, aunque las autoridades aún no han decidido si estos permanecerán allí durante la totalidad de las seis semanas completas de cuarentena obligatoria, o si algunos viajarán a sus países de origen.

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El servicio de salud pública (GGD) realizará pruebas médicas a los tripulantes y al personal sanitario a su llegada al embarcadero, antes de que puedan abandonar el barco y someterse a la cuarentena obligatoria.

De las personas que siguen a bordo, cuatro son ciudadanos neerlandeses que podrán completar la cuarentena en sus domicilios; mientras que los otros 23 son tripulantes extranjeros: 17 filipinos, 4 ucranianos, un ruso y un polaco.

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Una vez concluidas las labores de aislamiento preventivo de la tripulación se iniciarán los trabajos de limpieza y desinfección integral del barco.

Estas operaciones se desarrollarán en un área conocida como Europoort y contarán con la participación de personal del GGD, el RIVM, la región de seguridad de Róterdam y la compañía Oceanwide Expeditions, operadora del crucero.

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La situación sanitaria en torno al Hondius se mantiene bajo vigilancia internacional desde que el brote de hantavirus fuera detectado durante la travesía del barco, que navega bajo bandera neerlandesa, que había partido el 1 de abril de Argentina para la ruta por la Antártida y el Atlántico Sur.

Antes de dirigirse a Róterdam, más de un centenar de pasajeros de 23 nacionalidades desembarcaron en la isla española de Tenerife para ser trasladados en avión a sus respectivos países.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró el viernes que, por el momento, no se han detectado nuevos casos sospechosos a bordo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que el riesgo del hantavirus para la población mundial sigue siendo “bajo”, aunque pidió continuar con el seguimiento activo de los casos confirmados y sospechosos, y profundizar en la investigación sobre la propagación del virus.

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Mientras tanto, el pasajero británico evacuado la semana pasada a Países Bajos, junto con un neerlandés y una mujer alemana, se ha recuperado lo suficiente como para regresar al Reino Unido, según informaron este fin de semana al Parlamento neerlandés los ministros de Sanidad y Exteriores.

El ciudadano británico y el neerlandés dieron positivo en hantavirus y fueron ingresados en hospitales de Leiden y Nimega,en Países Bajos, aunque las autoridades no han precisado quién permanece en cada centro médico.

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El Gobierno neerlandés está en contacto con las autoridades británicas para organizar la repatriación del paciente, aunque todavía no hay una fecha para el traslado ni se ha aclarado si deberá continuar la cuarentena en territorio británico.

Además, las autoridades neerlandesas recomendaron que los tripulantes filipinos completen en Países Bajos el periodo de cuarentena de seis semanas debido a las “limitadas posibilidades de implementación y control” de esta medida en Filipinas y al acceso más restringido a atención médica especializada en caso de enfermedad.

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En total, había 38 tripulantes filipinos en el Hondius, de los cuales 17 continúan a bordo del barco rumbo a Róterdam.

Imane Rachidi