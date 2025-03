Colectivo Madres Buscadoras celebran posada con hijos de desaparecidos en norte de México

Hermosillo (México), 21 dic (EFE).- El colectivo Madres Buscadoras celebrarán posadas en el estado fronterizo de Sonora, en el noroeste de México, para brindar un momento de alegría a más de 200 menores que han sido víctimas de las desapariciones de sus padres.

El evento se da en medio de una crisis de desapariciones que enfrenta México, un país donde los registros oficiales apuntan a más de 116.000 personas desaparecidas, dejando a miles de niños sin su familia completa en celebraciones decembrinas como la Navidad y el Año Nuevo.

La líder del colectivo, Cecilia Flores Armenta, considerada entre las 100 mujeres más influyentes del mundo de acuerdo con la BBC de Londres, explicó que los huérfanos recibieron regalos, bolsas de dulces, un banquete, rompieron piñatas y disfrutaron del festejo navideño junto a otros menores y familias que padecen la misma tragedia.

“La Navidad es triste para los hijos de los desaparecidos, las Madres Buscadoras tratamos que este día sea menos triste para ellos, con esta posada”, afirmó.

La activista y madre buscadora mexicana, detalló que se hizo una convocatoria previa a las autoridades y la sociedad en general para sumarse con regalos para los menores sin pedir dinero.

“La ciudadanía ha sido muy empática, tuvimos mucho apoyo, tenemos juguetes para dos días que haremos posadas para los hijos de los desaparecidos en Bahía de Kino (norte de México), tenemos la satisfacción de saber que este día los niños fueron muy felices”, afirmó Cecy Flores.

Las oficinas de Madres Buscadoras de Sonora estaban repletas de juguetes, comida, ropa y calzado que la sociedad y autoridades donaron para los hijos con padres desaparecidos.

Entre los regalos contrastaron las palas, picos y varillas que las mujeres utilizan para rastrear en zonas controladas por el crimen organizado, donde intentan localizar fosas, pozos o crematorios clandestinos con los cadáveres de sus seres queridos desaparecidos por el crimen organizado.

Rufina Vázquez Ramos cuida a sus nietos y busca a sus dos hijos desaparecidos, Julián y Hermilo Vázquez Ramos, y narró cómo es la Navidad para un huérfano.

“Muy tristes, porque no tienen a su papá, siempre su papá estaba con ellos, él era papá y mamá de ellos, eran tres que él cuidaba porque su mamá se había ido con otro hombre, pero ya no existen para ellos, no existe la Navidad para ellos”, recordó con tristeza Vázquez Ramos.

También, Lidia Hernández Reyes es una madre estadounidense que viaja cada semana desde Arizona hacia el estado de Sonora para buscar a su hijo Jorge Hernández, quien fue levantado y desaparecido por presuntos criminales, mientras cuida a su nieto pequeño, quien todos los días extraña a su progenitor.

“Él (su nieto) siempre está pensando en su papá, como tengo fotos de él por toda la casa, él me dice que es su papá y pues me da tristeza porque tan chiquito él ya sabe que tiene un papá desparecido, me da dolor, pero yo trato de estar mejor para él, y demostrarle más amor y más atención para que no sufra la ausencia de su padre, aunque si la sufre a su manera”, afirmó.

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora lamentó que el Gobierno mexicano le esté fallando a los familiares de las víctimas al omitir su responsabilidad de garantizar justicia, mientras las desapariciones siguen en aumento en el país.

“El año pasado entrevisté a unos niños que ya son adolescentes y les pregunté ¿qué te gustaría ser de grande? ¿en qué te podemos ayudar?, pues yo de grande voy a ser sicario para matar a quienes se llevaron a mi papá, me respondieron, les dije que ellos no deberían pensar así porque se convertirían en parte de lo que estamos luchando y por lo que estamos sufriendo la ausencia de los padres en este día”, aseguró Flores.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 8 de agosto de 2024 en México había 116.386 personas “desaparecidas y no localizadas”, de las cuales, 89.000 son hombres y 27.000 mujeres.

Actualmente, Madres Buscadoras de Sonora trabaja para intentar localizar a más de 2.000 víctimas en todo el país, mientras sus esfuerzos por años han resultado en la localización de varios restos de desaparecidos en los últimos años. EFE

