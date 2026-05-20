La AECC destaca que la ampliación del cribado de cáncer de mama entre 45 y 74 años aportará datos sobre su eficacia

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha señalado que la ampliación del cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años aportará "conocimiento" y "datos" sobre la eficacia y los beneficios de las mamografías en este rango de edad.

En este contexto, ha indicado que es "imprescindible" que se cumplan todos los criterios esenciales de los programas de cribado y que se haga un seguimiento y control de calidad adecuado.

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"Para ello debe proveerse a estos programas de todos los recursos e infraestructuras necesarios para que las comunidades autónomas lo puedan llevar a cabo con equidad y calidad adecuadas", apuntan desde la Asociación.

Este miércoles, la Comisión de Salud Pública ha aprobado la propuesta de modificación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que amplía la población objetivo para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años.

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Hasta la fecha, la cartera común de servicios establecía la realización de una mamografía cada dos años para mujeres de entre 50 y 69 años. Ahora, la nueva propuesta mantiene la periodicidad bienal para todo el nuevo rango de edad.