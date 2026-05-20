Meloni denuncia el "tratamiento lesivo" de Israel a los detenidos de la flotilla y convoca al embajador

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha denunciado este miércoles el "tratamiento lesivo" de las autoridades de Israel a los detenidos de la flotilla humanitaria, asegurando que se trata de una situación "inaceptable" por la que su Ejecutivo ha convocado al embajador israelí en Roma.

"Las imágenes del ministro israelí (Itamar) Ben Gvir son inaceptables. Es inadmisible que estos manifestantes, entre los que se encuentran muchos ciudadanos italianos, sean sometidos a este trato lesivo de la dignidad de la persona", ha asegurado en un mensaje en redes sociales, tras el revuelo creado por las imágenes del ministro ultra ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod.

PUBLICIDAD

El video arranca mostrando cómo varios agentes agarran por la cabeza y obligan a arrodillarse a una activista esposada que coreó 'Palestina libre' a la llegada del ministro al lugar en el que se encuentran los detenidos.

Meloni ha afirmado que su Ejecutivo está tomando "todos los pasos necesarios para obtener la liberación inmediata de los ciudadanos italianos involucrados", al tiempo que ha exigido "disculpas por el trato dado a estos manifestantes".

PUBLICIDAD

Igualmente ha afeado a las autoridades israelíes el "total desprecio" hacia las solicitudes del Gobierno italiano respecto a la situación de la flotilla.

La dirigente italiana concluye su mensaje confirmando que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional convoca así al embajador israelí "de inmediato" para pedir "aclaraciones formales" sobre lo ocurrido con los miembros de la flotilla tras su intercepción en aguas internacionales.

PUBLICIDAD