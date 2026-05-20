El Parlamento francés deja vía libre al candidato de Macron como gobernador del Banco de Francia

Emmanuel Moulin se convertirá en el próximo gobernador del Banco de Francia cuando François Villeroy de Galhau abandone en junio el cargo, después de que el Parlamento francés no se haya opuesto al nombramiento del candidato propuesto por el presidente del país galo, Emmanuel Macron.

Si bien una mayoría de miembros de las comisiones de Finanzas del Senado y de la Asamblea Nacional se mostró contraria al nombramiento del que fuera estrecho colaborador de Macron, que recibió 58 votos en contra por 52 a favor, no se alcanzó el umbral de tres quintas partes de los votos emitidos necesario para bloquear la designación.

PUBLICIDAD

"El Parlamento no se opone a la candidatura de Emmanuel Moulin para el cargo de gobernador del Banco de Francia, propuesta por el Presidente de la República", ha confirmado la Asamblea Nacional.

Moulin, de 57 años, se desempeñaba hasta principios de mayo como secretario general del Elíseo, un puesto equivalente a jefe de gabinete del presidente, tras haber ocupado anteriormente diversos altos cargos en la Administración, como el de secretario de Hacienda y jefe de gabinete del primer ministro y del ministro de Finanzas.

PUBLICIDAD

De este modo, sucederá como gobernador a François Villeroy de Galhau, quien el pasado mes de febrero anunció por sorpresa su decisión de abandonar a principios de junio el cargo que ocupa desde 2015, lo que dejaba las manos libres a Macron para designar al nuevo banquero central de Francia.