Corte ordena a Colombia titular tierras y consultar a pueblo U'wa sobre planes petroleros

San José, 20 dic (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a Colombia por violar diversos derechos del pueblo indígena U'wa, y le ordenó culminar el proceso de titulación de sus tierras y consultarle a esa comunidad sobre proyectos petroleros que pueden afectarle.

En una sentencia notificada este viernes a las partes, la CorteIDH indicó que Colombia violó los derechos a la propiedad colectiva, la participación política, el acceso a la información, la participación en la vida cultural, el medio ambiente sano, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales, los derechos de la niñez, y las garantías judiciales y la protección judicial, en perjuicio del Pueblo Indígena U’wa.

"La Corte concluye que el Estado violó el derecho a la propiedad colectiva por la falta de eficacia en resolver la clarificación de los títulos coloniales del Pueblo U’wa, y por no haber culminado la titulación y saneamiento del Resguardo U’wa y el Resguardo Unido Kuitia", indica la sentencia.

El tribunal internacional ordenó al Estado colombiano "adoptar y concluir las medidas necesarias, sean estas legislativas, administrativas, judiciales, registrales, notariales, o de cualquier otro tipo, a fin de efectuar el saneamiento integral del Resguardo Unido U’wa y el Resguardo Kuita".

El Estado también deberá llevar a cabo un "un proceso de participación respecto de los proyectos extractivos vigentes y que fueron objeto de análisis en la presente sentencia, y deberá garantizar que aquellos ubicados en el Resguardo U’wa o en áreas adyacentes no generen impactos en el ejercicio del derecho a la participación en la vida cultural" del pueblo indígena.

Además, el Estado deberá adoptar medidas para mitigar los daños ambientales que hayan sido generados por las voladuras del Oleoducto Caño Limon-Coveñas".

Todo ello debido a que la CorteIDH determinó que el Estado, si bien ha realizado acciones para la titulación y saneamiento del territorio que constituye el Resguardo U’wa, este proceso no ha sido culminado a más de 23 años de la creación de dicho Resguardo, y de 10 años de los acuerdos de 2014.

"Existen elementos que permiten concluir que el Estado no ha terminado de identificar la totalidad de los predios que tendrían que ser adquiridos para el saneamiento total del territorio, no ha terminado de realizar las compras de las tierras, y no las ha titulado a favor del Pueblo U’wa", explicó la CorteIDH.

Según el fallo el Estado colombiano tampoco realizó los procesos adecuados de consulta previa respecto de los proyectos extractivos del Bloque Samoré, el Bloque Siriri-Catleya, Proyecto Gibraltar 1, Gibraltar 3, el Gaseoducto Gibraltar-Bucaramanfa, y el APE Magallanes.

La CorteIDH también ordenó al Estado involucrar al Pueblo U’wa en la administración y conservación en la zona de traslape del Parque Nacional El Cocuy con el Resguardo U’wa, de forma que su cosmovisión sea considerada y que existan beneficios tangibles para el pueblo. EFE