Críticas al Gobierno colombiano por la designación del nuevo embajador en Tailandia

Bogotá, 12 dic (EFE).- La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) expresó este jueves su "profunda preocupación" por la designación del periodista Daniel Mendoza, escritor de la controvertida serie 'Matarife', como embajador de Colombia en Tailandia.

Según Asodiplo, este nombramiento podría tener implicaciones "para la imagen del Servicio Exterior colombiano, particularmente en un país como Tailandia, donde las normas culturales y sociales exigen altos estándares de respeto y diplomacia", indicó la asociación en un comunicado.

"En este caso particular, las denuncias públicas y las publicaciones realizadas previamente por el designado generan legítimas inquietudes tanto en el ámbito nacional como internacional, especialmente en un contexto global que exige mayor sensibilidad frente a temas de acoso, violencia de género y derechos de las mujeres", consideraron.

E insistieron: "Tailandia, un país con una rica herencia cultural y normas estrictas de convivencia, demanda representantes que comprendan y respeten estas características. Designaciones que no tengan en cuenta estos factores podrían afectar negativamente la percepción de Colombia en el exterior y obstaculizar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales".

Esta designación provocó una oleada de críticas en redes sociales, pues Mendoza se ha visto envuelto en varias polémicas, entre ellas los mensajes que publicó años atrás en redes sociales haciendo apología del abuso de menores, abuso sexual, violación, entre otros.

"Llega la Semana Santa. Vamos a emborracharla, a drogarla y después, cuando duerma indefensa, la amarramos y entre todos le damos por el culo", reza uno de los mensajes rescatados por usuarios en X, entre otros con lenguaje obsceno.

Por otro lado, la serie 'Matarife: un genocida innombrable', escrita por Mendoza, se estrenó en mayo de 2020 y en ella se relatan las supuestas relaciones del expresidente Uribe (2002-2010) con el narcotráfico y el paramilitarismo.

Esta producción le supuso múltiples críticas e incluso una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que le ordenó rectificar algunas afirmaciones.

También se sumó al rechazo por este nombramiento el opositor Centro Democrático, para quién Mendoza ha demostrado "su falta de compromiso con la verdad y el respeto hacia los derechos fundamentales de los ciudadanos".

En un comunicado también consideraron que "es inaceptable que el gobierno de Gustavo Petro pretenda premiar con un cargo diplomático a alguien que, a través de publicaciones perturbadoras, ha hecho apología al abuso sexual y la pedofilia".

"Este individuo no posee la experiencia ni la trayectoria necesarias para representar a Colombia en el exterior. La sociedad colombiana merece servidores públicos que encarnen principios éticos y morales, no figuras polémicas que han utilizado la desinformación para polarizar y dividir", concluyó el partido político, para asegurar que recurrirán a los "caminos institucionales" para que no se oficialice la designación.

Por su parte, Petro defendió en su discurso este jueves el nombramiento de Mendoza.

"Me están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza, el que hizo el 'Matarife', porque salieron unas fotos desnudo con unas señoras, las señoras no dicen que fueron a la fuerza sino que les gustó el momento; cómo esperan que un Gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor", aseguró. EFE lmg