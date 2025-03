Aída Nízar pide a todas las mujeres que sufren agresión sexual que denuncien igual que ha hecho ella

Este jueves, 12 de diciembre, hemos conocido que un juzgado de Barcelona ha abierto diligencias por la denuncia de Aída Nízar contra Íñigo Errejón tras la denuncia que hizo la colaboradora de televisión asegurando haber sufrido una agresión sexual por su parte en mayo del 2015.

Tras esto, Aída ha hablado ante los micrófonos de Europa Press y ha pedido "a todas esas mujeres que me escribís, que yo no puedo ayudaros más, ya he alzado la voz, que me escribís a través de Instagram, denunciad".

Según la colaboradora de televisión, es importante que denuncien "cómo os habéis sentido, vejadas, humilladas, acosadas, sea lo que sea, tenemos derecho, tanto los hombres como las mujeres, a no ser tocados por quien no deseamos".

Llevándoselo a su terreno, Aída ha confesado que "no deseaba que el señor Errejón me diese un azote, me baboseara y me dijera lo que me dijo y me arrimase contra sus partes, que tenía una erección" y ha dejado claro que "eso no puede suceder, lo que sucede es que hace tantos años eso no era delito".

La comunicadora ha explicado que "estamos en manos de la Fiscalía, a ver en qué se pronuncia, el excelentísimo fiscal y su excelentísima señoría. A ver si decide tomarme declaración estamos en manos de la justicia, pero por fin ha llegado".

Además, Aída ha asegurado que "estaré encantada de mirarle a los ojos y ver que a Aída Nízar no se deja amedrentar, que lo único que pido de nuevo es disculpas de no haber denunciado antes, de no haberle dado la importancia que merece, que un hombre te bese si no quieres, que un hombre te arrime contra sus partes si no quieres, que un hombre te dé un azote si no quieres y que un hombre además tenga la osadía de decirte vaya aptitudes o vaya ideas más retrógradas políticas que tienes".