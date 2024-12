Carlos Sainz cierra "orgulloso" su periplo en Ferrari con un segundo puesto en Abu Dabi

Adrian R. Huber

Abu Dabi, 8 dic (EFE).- Carlos Sainz salió de Ferrari por la puerta grande. El español concluyó este domingo en segunda posición su último Gran Premio con la 'Scuderia' -con la que ha logrado sus cuatro triunfos y 25 de sus 27 podios en la Fórmula Uno- en Abu Dabi, donde la vigésima cuarta carrera del año cerró el Mundial más largo de la historia y que ganó por cuarta vez su primer compañero en la categoría reina: el neerlandés Max Verstappen.

A Ferrari llegará la próxima temporada el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton -que ganó seis de sus títulos con Mercedes, escudería con la que el inglés también corrió su última prueba en el circuito de Yas Marina, donde fue cuarto- y Sainz pasará a ser, en principio durante las próximas dos temporadas, piloto de Williams. Eso, tras completar una sensacional actuación en los Emiratos Árabes Unidos, donde su antiguo compañero inglés Lando Norris ganó la carrera y, gracias a su triunfo, capturó el Mundial de constructores para McLaren

El talentoso piloto madrileño, de 30 años, clausuró este fin de semana su cuarta temporada con la escudería más laureada de la historia de la F1. Un curso al que aún hubiese podido ponerle un broche de oro si, junto a su compañero, el monegasco Charles Leclerc -tercero este domingo-, le hubiera dado la vuelta a los 21 puntos que le sacaba antes de la carrera McLaren.

Carlos hizo todo lo que pudo: tercero en parrilla y acabó segundo. Pero Leclerc, que había sancionado el viernes con la pérdida de diez puestos en parrilla y que quedó eliminado en la segunda ronda de la calificación (Q2) el sábado, salía decimonoveno. Y, a pesar de firmar la gran remontada del día, no paso del tercero. Por lo que Ferrari deberá seguir esperando por un título que se le resiste desde 2008.

"Obviamente estoy muy orgulloso de mi tiempo en Ferrari, porque creo que he contribuido a situar de nuevo a este equipo en el lugar en el que se merece estar. Ahora mismo Ferrari está en disposición de luchar por el Mundial el año que viene, en el que serán favoritos. Estoy orgulloso de estos cuatro años, pero aún más lo estoy de este último", indicó a EFE Carlos este domingo en Yas Marina

"Estoy orgulloso por haber mantenido la motivación y el empeño para apretar durante todo el año. Creo que logré, además, acabarlo bien, con un par de podios y con un triunfo, en México. No fue fácil permanecer enfocado; y yo me las arreglé para hacerlo", comentó a Efe en Abu Dabi Sainz, que, tras formarse en el programa de pilotos jóvenes de Red Bull, Sainz debutó en la F1 en 2015, a bordo de un Toro Rosso -actual RB, tras haberse denominado Alpha Tauri-.

Su primer compañero fue Verstappen), que hace dos fines de semana certificó matemáticamente su cuarto título seguido y que, tras haber ganado las cuatro carreras anteriores disputadas en Abu Dabi, este domingo fue sexto en la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos. En la que en 2021 había destronado, en la última vuelta de la última carrera, a Sir Lewis. cuarto este domingo.

Tras una campaña en Renault -equipo con el que corrió cedido las últimas cuatro carreras de 2017- fue dos años compañero de Norris (segundo en este Mundial) en McLaren. Escudería con la que logró su primer podio en la F1, en 2019 -fue tercero en Brasil-; y el segundo, en Monza (Italia): donde acabó segundo un año después.

Las mejores noticias deportivas del arranque del año 2000, el de la pandemia del covid-19 ,las protagonizaron él y su progenitor. Carlos Sainz padre -doble campeón mundial de rallys- lograba el tercero de sus cuatro triunfos en el Dakar sólo un par de meses antes de que se hiciese oficial el fichaje de su hijo por la escudería más laureada de la historia.

'Carlitos' pasaba a ser 'Don Carlos' al fichar por el equipo de Maranello, el de más solera de la F1. Con el que, además de los citados éxitos, firmó sus seis 'poles' y tres.... de sus cuatro.... vueltas rápidas en carrera.

El primero de sus 24... podios con Ferrari llegó en su quinta carrera, en el escenario más icónico: las calles de Mónaco, donde acabó segundo. En un año en el que sumó otros tres 'cajones' y logró su mejor puesto final en el Mundial: quinto. En el que concluyó esta temporada y en el que también había acabado 2022. Temporada festejó su primer triunfo en la categoría reina. Nada menos que en Silverstone (Gran Bretaña), sede de la primera carrera de toda la historia de la F1, en 1950.

El año pasado, Red Bull arrasó. Ganó 19 de las 23 carreras con el insaciable Verstappen y otras dos gracias al mexicano Sergio Pérez. La escudería austriaca se apuntó todas las victorias de la temporada menos una: precisamente la que se anotó, en la noche de Singapur, el hijo del ‘Matador’.

A pesar de haber recibido, antes incluso del arranque de la última pretemporada, el anuncio de que no seguiría en el Ferrari la campaña próxima; y de haberse perdido la segunda carrera del año, en Arabia Saudí -fue operado de urgencia de una apendicitis, en Yeda-; Carlos añadió resiliencia y arrojo a su talento para ganar, sólo dos semanas después de su intervención, en Australia.

A la de Melbourne, en marzo, añadió otra victoria: la que festejó hace algo más de un mes en Ciudad de México. Con lo que, paradójicamente, este año -en el que sumó nueve podios- ha sido el mejor de los cuatro que lleva pilotando de rojo. Y por eso, Carlos se va bien orgulloso del equipo italiano.

Ahora toca Williams, otro histórico -nueve títulos de constructores, siete de pilotos-, que acabó, no obstante, penúltimo el campeonato por equipos. Sainz se subirá al coche del equipo de Grove esta semana, en los test de Yas Marina.

"No sé cuándo estaré en disposición de luchar por un podio con Williams. Puede que 2025 sea un año duro, antes de 2026 (cuando cambie el reglamento técnico y muchas cosas puedan pasar). Pero el equipo está invirtiendo", explicó el talentoso piloto madrileño este domingo durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar en Yas Marina.

"Y creo que yo pertenezco al grupo de pilotos que deben luchar por los podios. Al igual que creo que Williams debe ser un equipo que luche por los podios. No sólo acepto este nuevo reto, sino que me entusiasma. No os lo podéis imaginar", añadió Sainz este domingo, después de la última carrera del año. EFE