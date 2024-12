Chevron y Shell en conversaciones para unirse a proyecto de exportación de crudo en Argentina

(Bloomberg) -- Chevron Corp. y Shell Plc están en conversaciones para unirse al proyecto emblemático de Argentina destinado a aumentar las exportaciones de crudo de su floreciente campo de shale, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Chevron y Shell, que tienen activos en la formación de Vaca Muerta, están negociando con un consorcio de petroleras encabezado por la estatal YPF SA para tener participaciones de capital en el proyecto de aproximadamente US$3.000 millones para construir un oleoducto transcontinental y un puerto en el Atlántico, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque se trata de conversaciones de carácter privado.

Tanto Chevron como Shell declinaron hacer comentarios.

Si Chevron y Shell se asocian en el proyecto, sería una señal de que Vaca Muerta puede atraer más inversiones extranjeras en hidrocarburos. Hasta ahora, el presidente argentino, Javier Milei, ha tenido dificultades para convencer a las multinacionales de que inviertan en Argentina a pesar de haber aprobado una serie de reformas favorables a las empresas. Esto se debe principalmente a los controles cambiarios y de capital que su gobierno heredó y aún no ha levantado.

El proyecto liderado por YPF, denominado Vaca Muerta Sur, ya cuenta con la participación de las petroleras Pan American Energy Group, propiedad en un 50% de BP Plc, y de Pampa Energía SA y Vista Energy. El oleoducto transportaría medio millón de barriles diarios de crudo a fines de 2027 a una terminal flotante de exportación, aproximadamente la misma capacidad actual de transporte de petróleo de la región de shale en la Patagonia argentina.

El consorcio está intentando que un grupo de bancos internacionales financie la mayor parte de la inversión en un momento en que la administración de Milei está empezando a tener acceso a los mercados de crédito globales. Los socios esperan aportar el 30% de los fondos.

Entre sus reformas, Milei ofrece exenciones de 30 años a cualquier restricción cambiaria y beneficios fiscales consagradas por ley. Vaca Muerta Sur es uno de los primeros proyectos que ha presentado una solicitud para adherir al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).

Mientras tanto, la siderúrgica Tenaris SA ya ha dicho que empezará a entregar caños a principios del próximo año.

El crecimiento de Vaca Muerta está ayudando a Argentina a acercarse nuevamente a su producción récord de petróleo y gas de hace unos 20 años. Ello está impulsando no solo el proyecto de exportación de shale oil, sino que también acuerdos para transportar gas natural a Brasil y planes para licuar y enviar el combustible a Europa y Asia.

Traducción editada por Paulina Munita.

Nota Original: Chevron, Shell Said to Weigh Stake in Argentina Oil Export Plan

