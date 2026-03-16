Agencias

La AIE, dispuesta a liberar más petróleo si fuera necesario: "Todavía nos quedan muchas reservas"

Guardar

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha asegurado este lunes que, tras la histórica liberación de 400 millones de barriles de la reserva estratégica de sus miembros anunciada la semana pasada, todavía dispone de muchas reservas y está dispuesta a hacer más en el futuro si fuera necesario.

"A pesar de esta enorme liberación, todavía nos quedan muchas reservas", ha afirmado el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, quien ha recordado que, descontando los 400 millones de barriles puestos a disposición del mercado, las reservas de emergencia en los países de la AIE solo disminuirán aproximadamente en un 20%, por lo que, sumando reservas gubernamentales e industriales, "aún quedarán más de 1.400 millones de barriles".

Además de los países miembros de la AIE, otros países como India, Colombia, Singapur, Tailandia o Vietnam se han puesto en contacto con la AIE para encontrar la forma de colaborar, ha añadido Birol.

"Esto significa que podemos hacer más en el futuro si fuera necesario", ha asegurado el directivo turco, quien se ha mostrado confiado en que la intervención sin precedentes en marcha ayude a que la situación se resuelva rápidamente y que los mercados puedan comenzar a recuperarse, aunque ha reconocido que "debemos estar preparados en caso de que la situación persista".

De este modo, dado que la situación en Oriente Próximo sigue siendo muy inestable, la AIE continuará trabajando estrechamente con los gobiernos de todo el mundo para analizar la evolución de los acontecimientos en la región.

"La guerra en Oriente Próximo está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial", ha resumido el director de la AIE, destacando que el volumen de suministro de petróleo actualmente fuera de servicio ya supera la pérdida de suministro durante la crisis de 1973, y es superior a cualquiera de las grandes interrupciones presenciadas desde entonces.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos dos muertos por un ataque del Ejército de Rusia contra Dnipropetrovsk, en Ucrania

Varias víctimas, incluidos menores, se reportan tras el bombardeo a Sinelniki, en la región oriental, según el gobernador Oleksander Ganzha, quien confirmó daños a un colegio y viviendas y hospitalización de algunos heridos en estado moderado

Al menos dos muertos por

Jamenei nombra al exministro y exjefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai como su nuevo asesor militar

Designado en plena tensión por la reciente ofensiva de Washington y Jerusalén, Mohsen Rezai, exvicepresidente y antiguo dirigente militar con pedido de captura internacional, asume una función clave bajo la nueva jefatura suprema tras la muerte de Alí Jamenei

Jamenei nombra al exministro y

Los reyes visitarán este martes Jaén para conmemorar el 1.200 aniversario de la capitalidad de la ciudad

El monarca y la reina estarán en la capital jiennense el martes, donde recorrerán puntos emblemáticos y se reunirán con autoridades en una jornada marcada por el homenaje a los 1.200 años del estatus histórico de la localidad

Los reyes visitarán este martes

La Premier multa al Chelsea con más de 12 millones y le avisa con una sanción sin fichar

La entidad londinense enfrenta una penalización económica millonaria y el riesgo de quedarse sin transferencias tras admitir irregularidades financieras y de formación de jugadores, según reveló la liga inglesa, que valoró su cooperación en el proceso

La Premier multa al Chelsea

Amazon se une a las cámaras de comercio de España y Madrid para impulsar la internacionalización de las pymes

Un encuentro empresarial reunió a autoridades y expertos del sector para analizar la apertura internacional de pequeñas y medianas empresas, resaltando la importancia del comercio digital y la necesidad de regulación favorable para potenciar su presencia fuera del país

Amazon se une a las