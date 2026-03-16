La CNMV avisa de 19 entidades no autorizadas a prestar servicios de inversión

El organismo regulador ha identificado el caso de una entidad que utiliza el nombre de Phatom Investments Limtied como clon de una firma financiera autorizada, detallando que esta sociedad no mantiene ningún vínculo con Renta 4 Banco. Esta práctica se suma a una amplia lista de compañías y portales digitales que, recientemente, han sido señalados por operar sin autorización. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido una advertencia pública sobre 19 entidades financieras que no están inscritas en el registro oficial y, en consecuencia, no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España, según informó el propio organismo.

La CNMV explicó que estas compañías y plataformas digitales carecen de autorización legal para operar en el ámbito de los servicios de inversión, lo que implica que no se hallan sometidas a la supervisión de la autoridad reguladora. Entre los nombres advertidos aparecen firmas como Anafi Trade (anafitrade.net), Zenith Trade Finance (zenithtrade.finance), Walter Graham (waltergraham.com), Multi-Asset Finance (multi-af.com), XB Prime (xbprime.com), Xoarupro (xoarupro.com), RealVPro (realvpro.com), Nova Trade (nova-trade.com), Montech Center Invest (montechcenterinvest.com), Logirium (logirium.com) y Avatradex, que utiliza los dominios avatredem.com y etzdumskvv.com. También se incluyeron en la lista las webs genofylix.com, artifluxon.es y vznd.com, así como la sociedad RE24 ESP SL, de acuerdo con la advertencia publicada por la CNMV.

Además del señalamiento a portales en línea y sociedades, el regulador añadió que las aplicaciones Elizamax, Beryonex, Beryp y Medpy (medipy.org) no cuentan con autorización legal para ofrecer servicios de inversión. Según consignó la CNMV, ninguna de estas entidades figura inscrita en el registro correspondiente, lo que significa que no tienen permiso para realizar actividades sujetas al control de la autoridad.

El regulador subrayó que los inversores pueden comprobar si una firma está registrada accediendo a los listados disponibles en la página web oficial del organismo. También recordó que todas las advertencias nacionales e internacionales sobre los denominados “chiringuitos financieros” pueden consultarse en ese mismo sitio. Según publicó la CNMV, la institución facilita un número de teléfono, el 900 535 015, para consultas directas, y anima a los ciudadanos a comunicar cualquier sospecha acerca de propuestas de inversión provenientes de entidades no registradas mediante el formulario de consulta o el canal específico de comunicación de infracciones habilitado en su portal web.

La CNMV reitera la importancia de verificar siempre la legitimidad de cualquier oferta de servicios de inversión, aconsejando la consulta del listado actualizado de plataformas sujetas a supervisión oficial. El organismo insistió en que operar con entidades no autorizadas implica riesgo de desprotección, ya que estas empresas escapan a cualquier control o mecanismo de actuación administrados por el supervisor financiero.

El medio informó también que la CNMV recordó la existencia de advertencias de supervisores internacionales, de modo que los inversores pueden acceder a una red global de avisos mediante la página del organismo. La llamada a la precaución se extiende tanto a posibles inversores individuales como a empresas interesadas en productos financieros, los cuales deben descartar ofertas recibidas de plataformas no registradas.

La obligación de consultar el registro oficial obedece a la proliferación creciente de esquemas fraudulentos y empresas que simulan pertenecer al sector regulado, una tendencia que suele incluir el uso de clones de nombres y web similares a los de entidades reconocidas, como ocurrió en el caso de Phatom Investments Limtied utilizando referencias a Renta 4 Banco, alertó la CNMV. Según informó el regulador, este tipo de prácticas puede inducir a error a los usuarios, por lo que la confirmación previa resulta una herramienta esencial antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Mediante la publicación de este listado actualizado y canales de comunicación, la CNMV busca reforzar la protección de los usuarios del mercado financiero nacional, contribuyendo a que dispongan de información precisa sobre las entidades autorizadas y las advertencias vigentes, explicó el ente supervisor.