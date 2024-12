Makoke, conciliadora con Kiko Matamoros tras su preocupante imagen desde el hospital

Kiko Matamoros activaba las alarmas este martes al compartir en sus redes sociales una imagen desde la cama de un hospital. "Hoy no hay una Campos peor que yo, creo" escribía, dejando en el aire el motivo de su ingreso y desatando la preocupación entre sus seguidores.

Minutos después entraba por teléfono en su programa, 'Ni que fuéramos...Shhh' y explicaba que próximamente tendrá que someterse a una intervención por problemas estomacales que le impiden comer todo lo que le gustaría, aunque aclaraba que afortunadamente no se trata de nada grave.

Un contratiempo de salud sobre el que se ha pronunciado Makoke en el primer aniversario de la peluquería de Miguel Alarcón. "Te juro que acabo de llegar aquí y me lo han contado, no sabía nada, no tenía ni idea de nada. Pero bueno, también me han dicho que igual que está, que ha salido y que aparte ha subido algo a las redes con humor, o sea que entonces no debe estar muy malo" ha apuntado, quitando hierro a su paso por el hospital.

"Si lo ha subido con humor, digo, lo mismo está preparándose para hacerse algo de estético. No debe estar muy mal cuando sube algo con humor, o sea que yo creo que no hay que alarmarse porque nunca deja el humor" ha añadido, reconociendo más conciliadora que nunca que "espero que no sea grave, porque si tiene ganas de subir algo a las redes en torno de humor, no debe ser algo malo".

"Por supuesto que le muestro mi apoyo, además la salud es primordial y con eso no se juega, por supuesto" ha expresado, admitiendo con varios "ojalá" que espera que Kiko se ponga contento con su mensaje de ánimo. "La verdad que salud ante todo... Yo no deseo mala salud a nadie, o sea, eso es un horror, entonces... Que yo quiero lo mejor y por supuesto que tenga salud, que cuando no se tiene salud se está muy mal. Y yo eso no se lo deseo a nadie" apunta, acercando posturas con su exmarido a pesar de los tensos enfrentamientos que han tenido en los últimos tiempos.

Sin embargo, Makoke confiesa que no se habría puesto en contacto con él de tratarse de algo grave: "Lo hice la otra vez que estuvo operado. Le mandé un mensaje. Pero ahora yo creo que no, yo creo que ya han pasado seis años, llevábamos un año separados o dos. Yo creo que ya no hay buena relación, ya no". "Es el padre de mi hija, pero bueno, ya por eso para qué, se lo mandaría mi hija, yo no creo que ya le mande nada" admite.

MAKOKE, 'ALUCINADA' CON EL IDILIO DE MARÍA JOSÉ SUÁREZ E IKER CASILLAS

Además de la salud de Matamoros, la colaboradora televisiva se ha pronunciado sobre las imágenes de María José Suárez e Iker Casillas en actitud cómplice que publica en su portada la revista 'Semana'. "Estoy flipando, me parece increíble, porque además Iker estuvo también con Eva González, que Eva González es íntima amiga de María José Suárez, o sea, esto es como muy rocambolesco" asegura.

Sin embargo, y aunque admite que "me choca por el tema de Eva", aplaude si están juntos porque "están los dos solteros y que viva el amor. El amor siempre es bonito y hay que celebrarlo". "No creo que pase nada, porque Eva también luego ya se casó con Cayetano, pues me imagino que incluso le habrá dado consejos, o sea, que fenomenal. Ojalá fluya y mira, si María José además que lo ha pasado mal, porque soy consciente que lo ha pasado mal, si esto la alegra, pues que viva, que es fenomenal. Mientras no se haga daño a nadie, que viva el amor y que fluya todo" sentencia.

Si Makoke tuviese que elegir entre Casillas y Álvaro Muñoz Escassi, lo tiene claro: "¡Guau! Yo ahí no me voy a pronunciar. Ninguno de los dos" ha revelado entre risas.