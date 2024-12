Jessica Bueno sale en defensa de Anabel Pantoja ante su exposición en redes tras convertirse en madre

Ajena a los rumores de distanciamiento de su tía Isabel Pantoja -que no le habría perdonado que no haya roto una lanza a su favor tras las durísimas declaraciones de Isa Pi sobre los episodios que vivió en Cantora- Anabel Pantoja continúa compartiendo su diario de bitácora como mamá primeriza en redes sociales.

Indiferente a las críticas de sus haters por sincerarse sin filtros sobre la 'cara B' de la maternidad tras el nacimiento de su hija Alma el pasado 24 de noviembre, la influencer no deja de generar contenido sobre esta etapa tan especial de su vida. Y además de compartir aspectos tan íntimos como su parto, cómo está su tripa tras dar a luz, o lo bien que lo está haciendo su pareja David Rodríguez con su pequeña, también se muestra sin complejos en pijama, sin peinar, sin maquillar y sin ocultar lo agotador pero a la vez gratificante que es ser madre.

Algo sobre lo que se ha pronunciado Jessica Bueno, que ha viajado a Madrid para participar en una ponencia sobre la importancia de las redes sociales en márketing. "Cada uno debe subir lo que considere, cada uno conoce bien lo que les gusta o no les gusta ver a sus seguidores. Si Anabel se atreve a hablar sobre ciertos temas sabe que serán bien recibidos, y qué es lo que esperan ver de ella" ha comentado, defendiendo que la prima de su ex, Kiko Rivera, comparta lo que quiera sobre su maternidad en Instagram.

Y si la sobrina de la tonadillera pasa olímpicamente de sus haters, en su caso la modelo confiesa que "hay épocas en las que me afecta más y épocas en las que me afecta menos, según cómo me encuentre emocionalmente, según cómo de fuerte esté en ese momento, pero al final tenemos que lidiar con eso y ya está, es lo que toca, no le puedes gustar a todo el mundo".

"Yo soy una persona que tiendo a verme más pequeñita de lo que soy y tanto mis padres como mi novio, Luitingo, me apoyan siempre y me ayudan a que me valore y a creer en mí misma" reconoce.