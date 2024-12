Gabriela Guillén confirma que mantiene contacto con Bertín Osborne

Desde hace unas semanas ha trascendido que la relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén se ha reconducido y vuelve a existir contacto entre ellos por el bienestar del hijo que tienen en común... aunque por ahora, se desconoce si el presentador de televisión le ha conocido en persona.

Gabriela ha hablado ante los medios y ha confirmado que el contacto que tiene con Bertín es a través de email: "Bueno, cada uno es como él, ¿no? Oye, que es lícito. Quien quiera, pues que escriba cartas".

En cuanto a si se comunican de esta forma ante un posible bloqueo telefónico por parte del presentador, la fisioterapeuta aseguraba que "no voy a comentar al respecto. Las cosas, las conversaciones como las tengamos, pues es cosa nuestra y no tengo por qué hacerlo público tampoco. Si tenemos que hablar, lo hablamos y ya está. Dependientemente de la vida que sea, no pasa nada".

Además, ha desmentido que tenga preparada una fiesta junto al Turronero para celebrar el primer cumpleaños de su hijo: "Estoy sorprendida, pero ¿eso dónde lo habéis sacado? No es verdad, porque por lo menos yo no estoy enterada".

Por último, también se le preguntaba por las cestas de Navidad que han enviado tanto Bertín como 'El Turronero' y la joven se lo ha tomado a broma asegurando que ella ha recibido ambas: "A mí me han tocado las dos, las dos cosas".