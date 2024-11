Terelu Campos se sincera sobre su relación con Carlo Costanzia mientras Carmen Borrego revela su deseo para esta Navidad

Terelu Campos y Carmen Borrego vivirán este miércoles uno de los días más emotivos de su vida. Su madre, María Teresa Campos -que falleció el 5 de septiembre de 2023- recibirá la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023 a título póstumo en una ceremonia celebrada en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla y presidida por los Reyes Felipe y Letizia y, como no podía ser de otro modo, sus hijas recogerán esta importante distinción de manos de sus Majestades en nombre de la recordada presentadora.

En el marco de la entrega de uno de los galardones más importantes de la cultura española, este martes se ha celebrado en el Archivo de Indias de la ciudad hispalense una cena presidida por el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en honor a los premiados, entre los que se encuentran además de María Teresa, otros rostros conocidos como el diseñador Modesto Lomba, David y José Muñoz, 'Estopa', la veterana actriz Gemma Cuervo o la también fallecida Itziar Castro.

En representación de su madre, Terelu y Carmen han acaparado todas las miradas en el evento; la madre de Alejandra Rubio, con un traje de pantalón satinado en color rojo, y su hermana con un dos piezas de falda y blazer en blanco, cada una en su estilo y ambas derrochando elegancia en una ocasión tan especial en la que se han mostrado muy emocionadas.

"Nosotras qué vamos a decir. Muy merecida y un reconocimiento a toda una carrera la verdad es que sí. Me hubiera gustado mucho que..." ha expresado Terelu, a la que la madre de José María Almoguera ha interrumpido reconociendo que, aunque "es algo muy bonito, a la vez muy triste -porque Teresa ya no está para recibirlo- lo que pasa es que es un honor".

Un día muy especial en el que sin embargo la actualidad manda, por lo que hemos preguntado a las hermanas por Belén Rodríguez, que ha anunciado en exclusiva en la revista 'Semana' que abandona la televisión temporalmente para luchar contra un tumor maligno de garganta que le detectaron recientemente, y ante el que se encuentra fuerte, optimista y segura de que se va a recuperar.

Distanciadas de la hija de la inolvidable 'Doña Adelaida' desde hace una temporada después de años de estrecha amistad, Carmen ha asegurado que "le coresponde a cada persona habla de su salud". "Las cosas privadas, son privadas" ha añadido Terelu, dejando claro que a pesar de que su amistad se ha visto resentida en los últimos años "Belén es mi familia, siempre ha sido mi familia".

Sin embargo, la colaboradora de '¡De Viernes!' ha preferido dejar en el aire si la ha llamado para mostrarle su apoyo en este momento tan complicado: "No voy a entrar en eso, entiéndelo, de verdad, no voy a hablar. Me parece una cosa tan privada que me da... me parece impúdico, entiendo que tengáis que preguntar, pero a mí... yo no tengo potestad para hablar sobre nada de ello". "Como no va a ser una sorpresa, cariño mío. Como no va a ser una sorpresa, es una noticia... que la vamos a superar que es lo más importante" ha sentenciado con positividad, hablando en plural y convencida de que Belén se va a curar.

Y si la tertuliana de Mediaset es protagonista de la portada de 'Semana' por su enfermedad, Terelu lo es de 'Diez minutos' con una sorprendente entrevista en la que, además de confesar que lleva 9 años sin acostarse con nadie y ya ha tirado la toalla en lo que a enamorarse de nuevo se refiere, se sincera sobre su relación con Carlo Costanzia. "Es muy cariñoso conmigo y cuida a Alejandra. Nos vemos todas las semanas" desvela.

"Por supuesto, es una relación normal y natural, como cualquier familia, como cualquiera" ha afirmado en la cena previa a las Medallas de las Bellas Artes, dejando claro que las informaciones que apuntan a que no se llevaría bien con el novio de su hija no son más que bulos: "Bueno, es que yo... vivo acostumbrada a levantarme con noticias falsas sobre mi vida y sobre mi familia con lo cual hace muchísimos años que decidí que me daba igual porque me hubiera pasado toda mi vida desmintiendo. Se acabó, ya está".

Carmen, por su parte, ha reaccionado a las declaraciones de su hijo José María, que reconociendo que todavía no tiene planes para estas Navidades, ha afirmado que lo único que quiere es pasarlas con su hijo que es lo más importante, y que si tuviese que pedir un deseo sería que le toque el Euromillón. Algo en lo que coincide su madre, que no oculta y confiesa que "estoy de acuerdo con él, quiero que me toque el Euromillón y pasar las Navidades con mi hijo". "Queremos lo mismo los dos, estamos completamente de acuerdo" insiste, lanzando un nuevo mensaje al joven a ver si se produce en Navidades el ansiado acercamiento.