5-0. Grimaldo y Aleix García se apuntan a la fiesta de Wirtz

Redacción deportes, 26 nov (EFE).- Gran partido de Florian Wirtz, el mejor futbolista del Bayer Leverkusen, ganador por goleada ante el Salzburgo (5-0) con un doblete y una asistencia de su estrella, bien arropada por los españoles Álex Grimaldo y Aleix García, que también marcaron para colocar al conjunto alemán en una buena posición, con diez puntos de quince posibles, en la Fase de Liga de la 'Champions League'.

Sin la fortaleza de la temporada pasada (irrepetible e histórica), pero todavía peligrosísimo, el Bayer Leverkusen, más irregular que lo que acostumbra desde que llegó Xabi Alonso al cargo, necesitaba recuperarse de la derrota frente al Liverpool en la pasada jornada de la máxima competición continental. Una victoria contra el Salzburgo, le elevaba hasta la decena de unidades para dejar prácticamente asegurada su presencia en dieciseisavos.

El conjunto austriaco, con una victoria y tres derrotas, estaba con el agua al cuello. Aún con opciones de meterse entre los 24 mejores, no tenía nada que perder en el BayArena de Leverkusen, pero Florian Wirtz se empleó a fondo para sellar cualquier ilusión de sus rival por puntuar en uno de los estadios complicados de la Liga de Campeones.

Wirtz arrancó el choque como un ciclón. Demostró que es uno de los jugadores más en forma del Bayer Leverkusen. Durante la primera parte no paró y dio su primer aviso casi tras el pitido inicial, cuando estuvo a punto de batir a Schlager con un disparo que salvó el portero austriaco con una buena mano. De hecho, si no es por Schlager, el Salzburgo se habría ido al descanso con una buena ristra de goles bajo el brazo. El intento de Wirtz fue solo uno de los muchos que salvó el guardameta del cuadro centroeuropeo.

Sin embargo, no pudo hacer nada ante el penalti que transformó el mismo Wirtz a los siete minutos. El árbitro Mykola Blakin señaló una mano tal vez muy rigurosa. También dudosa, por qué no. Schick disparó a portería, la pelota tocó en el muslo derecho de Baidoo, rebotó sin querer en su codo izquierdo y Blakin señaló el punto de penalti. El VAR, por si acaso, reclamó su presencia, pero las imágenes no hicieron cambiar de opinión al colegiado ucraniano.

El 1-0, la insistencia de Wirtz y una defensa timorata y sin tensión alguna, condenaron al Salzburgo, que terminó de venirse abajo con otro tanto tan solo tres minutos después. En esta ocasión fue Grimaldo, de falta, con un lanzamiento exquisito, quien aceleró para el Bayer Leverkusen. El Salzburgo, ni en un tercio de la primera parte, ya había sacado la bandera blanca, rendido por completo y sin opciones ante un equipo que siguió como un martillo pilón para aumentar su renta antes de la llamada de los vestuarios.

Y fue otra vez Wirtz, a la media hora, en una jugada de ratón de área, quien selló la victoria germana. El internacional del Leverkusen sorteó a dos defensas, que seguían con la tensión baja, y cruzó la pelota con éxito ante Schlager: 3-0, nueve tantos esta temporada en todas las competiciones para Wirtz y fin del partido. Y gracias, porque el portero del Salzburgo salvó otras dos ocasiones de Xhaka y Palacios con un par de intervenciones más que meritorias.

Con el duelo resuelto, la segunda parte fue un mero trámite. Aunque el Salzburgo saltó al terreno de juego algo más entonado, poco a poco se apagó hasta encajar una goleada que estimulará al Bayer Leverkusen para el futuro: Schick con un certero remate y Aleix García, con una llegada en segunda línea tras una asistencia de Wirtz, cerraron una jornada perfecta para el equipo de Xabi Alonso, que, con diez puntos acaricia, como mínimo, los dieciseisavos de final.

-- Ficha técnica:

5 - Bayer Leverkusen: Kovar; Frimpong (Tella, min. 68), Tapsoba, Tah, Hincapie (Arthur, min. 67), Grimaldo; Xhaka, Andrich; Palacios (Aleix García, min. 67), Schick (Stepanov, min. 73) y Wirtz (Onyeka, min. 76).

0 - Salzburgo: Schlager; Dedic, Piatkowski, Baidoo, Terzic (Guindo, min. 46); Clark, Gourna-Douath, Diambou (Capaldo, min. 74); Yeo, Konaté (Nene, min. 16) y Gloukh.

Goles: 1-0, min. 8: Wirtz, de penalti; 2-0, min. 11: Grimaldo; 3-0, min. 30: Wirtz; 4-0, min. 61: Schick; 5-0, min. 72: Aleix García.

Árbitro: Mykola Blakin (Ucrania). Mostró cartulina amarilla a Yeo (min. 58) por parte del Salzburgo y a Andrich (min. 65) por parte del Bayer Leverkusen.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la Fase de Liga de la 'Champions League' disputado en el BayArena de Leverkusen ante cerca de 25.000 espectadores. EFE