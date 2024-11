Elección de Trump para Tesoro impulsa repunte de alivio vs dólar

(Bloomberg) -- La selección de Scott Bessent como próximo secretario del Tesoro ha impulsado un repunte de las divisas de todo el mundo frente al dólar, mientras los operadores recortan las apuestas a que el regreso de Donald Trump hará temblar los mercados mundiales.

El indicador de la divisa estadounidense cayó hasta un 0,6% el lunes, su mayor descenso en dos semanas, y el yen y el euro se situaron entre las divisas principales con mejor comportamiento. El won coreano y las divisas de Europa del Este lideraron las alzas de los pares emergentes, recuperando parte de sus pérdidas tras la victoria electoral de Trump.

Los movimientos subrayan la sensación de alivio entre los operadores por la elección de Bessent, un experimentado miembro de Wall Street cuyo enfoque prudente puede quitar algo de hierro a las políticas de Trump de “América primero”. Bessent ha abogado por un enfoque gradual en la aplicación de las restricciones comerciales, y ha parecido abierto a negociar sobre el tamaño exacto de los aranceles.

La opinión del mercado de que Bessent es un candidato “de manos seguras” puede provocar un repunte de alivio en los bonos del Tesoro estadounidense a medida que se descarta el riesgo de un candidato menos ortodoxo y menos cualificado, escribió Stephen Spratt, estratega de Societe Generale en Hong Kong, en una nota a clientes. La opinión de Bessent de que los aranceles deben imponerse gradualmente y de que los gravámenes que se discuten actualmente son posiciones “maximalistas” —lo que significa que podrían negociarse a la baja— debería ayudar a las divisas asiáticas, dijo Spratt.

Los bonos del Tesoro estadounidense subieron en toda la curva en las primeras operaciones, y el rendimiento de las notas de referencia a 10 años cayeron seis puntos básicos hasta el 4,34%, el más bajo en una semana. Esto también está ayudando a restar fuerza al repunte del dólar. La divisa registró el viernes su mayor racha de avances semanales en más de un año, empujando al euro a mínimos de dos años y al franco suizo a su nivel más débil desde julio.

Los participantes en el mercado encuestados por Bloomberg tras el nombramiento de Bessent prevén que el gestor de fondos de cobertura adoptará un enfoque más gradual sobre los aranceles e intentará frenar el déficit presupuestario, lo que ayudaría a los bonos. Es una señal positiva para la economía y los mercados estadounidenses, pero también puede aliviar algunas preocupaciones sobre el impacto del regreso de Trump en las economías y divisas de otros países.

Bessent, que deberá ser confirmado por el Senado estadounidense antes de asumir el cargo, se impuso a otros destacados aspirantes, como el exmiembro del consejo de la Reserva Federal Kevin Warsh y el copresidente de la transición de Trump Howard Lutnick, que contaba con el apoyo de Elon Musk. Su nombramiento choca con la elección por parte de Trump de una serie de candidatos poco ortodoxos y leales absolutos para otros puestos clave, como Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud y Matt Gaetz como fiscal general, aunque este último se retiró posteriormente.

