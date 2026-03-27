Las procesiones de Semana Santa viven un nuevo apogeo en España

Madrid, 27 mar (EFE).- España vive en los últimos años un apogeo de las procesiones de Semana Santa, que en muchos casos se viven como parte de la tradición de barrios o ciudades, fenómeno que contrasta con datos demoscópicos que muestran que la sociedad cada vez está menos apegada a la religión.

Un ejemplo de este auge es la ciudad vasca de San Sebastián (norte), donde después de medio siglo sin desfiles religiosos, unas 400 personas se preparan para procesionar por las calles de la capital el próximo Viernes Santo.

Será la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, creada en 1927 y puesta de nuevo en marcha por un grupo de ciudadanos convencidos de que, "a pesar de la secularización", existe en la sociedad "un renacido interés por la religiosidad popular".

En Cataluña, las cofradías dicen haber notado un aumento de devotos, especialmente en Tarragona, donde el Viernes Santo se celebra la procesión del Sant Enterrament, una de las más extensas de la región, mientras que el Arzobispado de Barcelona observa un crecimiento en el número de feligreses que acude a misa, un fenómeno impulsado por la población latinoamericana.

También en Madrid se vive un auge de la Semana Santa. A partir del próximo miércoles las procesiones recorrerán el centro de la capital, con la Puerta del Sol como eje central de los recorridos de las distintas cofradías.

Más de 6.000 sillas se instalarán en este punto para facilitar el seguimiento de los desfiles procesionales, que incluirán pasos emblemáticos como el Cristo de Medinaceli, Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad, entre otros.

La plaza Mayor acogerá también una exposición dedicada a cinco siglos de historia de la Semana Santa madrileña, con un recorrido por el patrimonio, las imágenes y la tradición de las cofradías y hermandades de la ciudad.

Desde hace años, la Semana Santa en Andalucía (sur) es un fenómeno en expansión, en una región donde esta festividad forma parte de su tradición; este 2026 más de 230 hermandades y cofradías procesionarán en las capitales de las ocho provincias.

Sevilla, Málaga y Granada son las ciudades que más gente movilizan en torno a la Semana Santa. En Sevilla, el censo de hermanos inscritos supera los 290.000, un crecimiento del 15 % en la última década y los nazarenos que hacen penitencia rebasan los 72.000 frente a los 60.000 de hace 12 años.

En Málaga calculan que los cortejos han crecido un 12 % en 10 años mientras que Granada, con 30.000 cofrades, ha registrado aumentos medios del 19 %. Esta tendencia se aprecia también en el resto de capitales andaluzas, según hermandades y cofradías.

Según el barómetro andaluz de 2025 y 2026, ha aumentado el porcentaje de andaluces que se definen como "muy religiosos" hasta el 10,7 %, mientras que un 56,4 % se considera religioso "en algún grado", una cifra superior a la media nacional.

Los datos generales de España muestran un descenso de la religiosidad en las últimas décadas.

Según el Barómetro sobre Religión y Creencias en España (BREC) de 2025, realizado por la Fundación Pluralismo y Convivencia, de carácter público, el 51 % de la población española se declaraba no religiosa, frente al 49 % que decía que sí, más entre las mujeres que entre los hombre.

Esta tendencia se refleja en otros aspectos como los matrimonios. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), referidos a 2024, en España se celebraron 175.364 mstrimonios, de los que una inmensa mayoría. 146.605, fueron civiles, frente a 28.759 religiosos. EFE