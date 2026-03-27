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Detenidas dos personas que sustrajeron masivamente datos de alumnos, padres y profesores de C-LM

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas en Valencia y Torreblanca (Castellón) por su presunta participación en los delitos de revelación de secretos, daños informáticos y blanqueo de capitales, así como pertenencia a organización criminal. Los arrestados habrían sustraído casi diez millones de registros confidenciales mediante ataques cibernéticos de extrema gravedad.

La investigación comenzó el pasado año 2023 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la sustracción masiva de información de los datos de los alumnos, padres y profesores de Castilla-La Mancha, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Tras las oportunas pesquisas policiales, y tras dar con los autores del hecho delictivo, los agentes determinaron que esta organización criminal habría cometido alrededor de una treintena más de hechos delictivos similares. La información robada era posteriormente utilizada por la rama de monetización del grupo criminal para cometer ciberestafas, usurpaciones de identidad y para su venta ilícita en foros underground.

Para llevar a cabo sus operaciones, la organización criminal utilizaba equipos de alto nivel y una sofisticada infraestructura tecnológica. Esta red estaba diseñada para vulnerar sistemas de seguridad, anonimizar sus rastros y eludir la acción de la justicia, evidenciando una altísima especialización y división de tareas operativas, logísticas y de monetización.

Así, se llevaba a cabo la entrada y registro de los inmuebles de los ahora arrestados. Durante estas intervenciones se ha neutralizado la infraestructura tecnológica de la red y se ha procedido a desarticular su sistema de blanqueo de capitales, el cual operaba mediante el uso de criptomonedas y casas de cambio virtuales y la utilización de infraestructura internacional en varios países de Europa.

La investigación, dirigida por la Plaza 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, ha sido llevada a cabo por la Comisaría General de Información contando con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Valencia, Castellón y Madrid.

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