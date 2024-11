Barrios acepta el desafío goleador de Simeone: "Tiene toda la razón"

Redacción deportes, 25 nov (EFE).- Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, admitió este lunes que Diego Simeone "tiene toda la razón" cuando le exige más goles, porque es una de las "muchas cosas" que aún tiene que "mejorar", remarcó que se encuentra en "un buen momento" y destacó a Koke Resurrección como "referente".

El pasado sábado, el técnico le reclamó más goles: "Tiene un montón de cosas positivas que nos hacen bien como equipo y, obviamente, cosas para mejorar. Está en una etapa de crecimiento, de apertura mental para poder generar mejores cosas y no tengo ninguna duda de que cuando empiece a acercarse al gol será aún mucho más determinante".

Barrios aceptó el reto este lunes: "Lo hemos estado comentando y tiene toda la razón. Sí que es verdad que me tengo que esforzar un poco más cuando llego ahí a los últimos metros intentar tener la portería en mente y es una de las cosas, muchas, que tengo que mejorar e intentaré hacerlo".

El centrocampista compareció en rueda de prensa en la víspera del partido de la quinta jornada de la Liga de Campeones contra el Sparta en Praga, al que llega en "un buen momento, ya que ahora" no está "con el tema de las lesiones y físicamente" se encuentra "muy bien".

"Estoy muy a gusto en el campo y encantado de poder ayudar al equipo", dijo.

No le importa la demarcación. "Siempre he dicho que a mí me da igual en qué posición jugar, siempre con el fin de ayudar al equipo. Y ya sea de '5' o de '8' un poco más adelantado me encuentro cómodo en las dos posiciones y siempre intentando ayudar al equipo y hacerlo bien", valoró Barrios, que fue preguntado por Koke Resurrección.

"Koke es mi referente tanto dentro como fuera del campo. Es un privilegio compartir vestuario con él. Me fijo mucho en él para poder mejorar y ojalá pueda seguir jugando muchos partidos con él", afirmó Barrios, que aseguró que su conjunto viene en "una buena dinámica" a Praga ante un "partido difícil". EFE