Antonio Canales niega tener una relación con Bernardo 'El asturiano'

Antonio Canales se alejaba de la polémica que le ha rodeado estos días y viajaba hasta San José de la Rinconada, en Sevilla, para dar una masterclass. Allí atendía a las cámaras de Europa Press en exclusiva y desvelaba cómo se encuentra tras haber sido señalado de 'okupa'.

"Madre de dios, yo ya lo he dicho, he presentado la querella contra por difamación, no quiero entrar en el circo de ellos porque llevo una vida con la docencia y apartado de ese mundo, no quiero dar declaraciones, esperemos que lleguemos a buen fin", confesaba algo molesto al ser preguntado por ello.

Además, ha negado tener una relación con Bernardo 'El asturiano' como se ha dicho esta semana: "Es que es como mi hermano, mi compadre, tiene su familia, tiene hijos, que yo adoro y mi madre quiere, es como mi hermano, pero no pueden catalogarlo de mi pareja porque es una injuria terrible".

Con total naturalidad, el bailaor ha negado tener un tatuaje de él en el pecho: "Pero ¿qué tatuaje? ¿Quién se ha inventado eso?, no tengo nada, son invenciones porque me parece muy mal, que hablen de mí vale porque soy un personaje público, pero de él más que un amigo es un hermano".