Dos anarquistas muertos mientras manipulaban un explosivo a las afueras de Roma

Las autoridades identificaron a las víctimas utilizando los tatuajes que portaban, tras las severas lesiones provocadas por el estallido. Según detalló la Fiscalía de Roma y lo confirmó la prensa italiana, los fallecidos son Alessandro Mercogliano, de 53 años y procedente de Nola, Provincia de Nápoles, y Sara Ardizzone, de 36 años y natural de Roma. La información señala que ambos mantenían vínculos previos con investigaciones judiciales por actividades anarquistas, lo que complejizó las primeras diligencias tras el hallazgo.

De acuerdo con la Fiscalía de Roma, el incidente tuvo lugar el viernes al sureste de la capital italiana, en las inmediaciones del Parque de los Acueductos, dentro de un edificio abandonado de una finca. El reporte indica que Mercogliano y Ardizzone estaban manipulando un artefacto explosivo de alta potencia cuando este detonó accidentalmente provocando su muerte en el acto. El caso ganó atención nacional cuando el medio italiano destacó que las víctimas estarían relacionadas con la Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional (FAI-FRI), organización referenciada por su liderazgo en el preso Alfredo Cospito, actualmente condenado a 23 años por un atentado sin víctimas.

La Fiscalía, encabezada por el fiscal adjunto Giovanni Conzo y jueces instructores especialistas en terrorismo, tomó la dirección de las diligencias y dispuso diversas inspecciones en diferentes puntos de Roma y en otras ciudades como parte de la investigación. Desde el viernes en la noche, unidades antiterroristas llevan adelante registros en domicilios y espacios vinculados a círculos anarquistas como parte de la búsqueda de posibles colaboradores, materiales y evidencia adicional.

Mercogliano, según consignó la prensa local, ya había enfrentado procesos judiciales y fue condenado en 2019 dentro del macrojuicio antiterrorista que involucró a varios militantes anarquistas en Italia. Ardizzone, por su parte, también fue objeto de investigaciones previas, aunque en un juicio celebrado el año pasado en Perugia resultó absuelta. Esta información fue consignada por la Fiscalía de Roma tras revisar los antecedentes de ambos individuos, así como por colegas de distintos medios italianos.

El procedimiento de identificación resultó especialmente complejo debido al estado de los cuerpos tras el estallido, en particular el del hombre que perdió una mano en la explosión. Los tatuajes permitieron verificar su identidad, tras establecer coincidencias con los registros policiales y las fotografías archivadas.

El Ministerio Público comunicó que la principal hipótesis sostiene que los fallecidos preparaban un artefacto explosivo de alta potencia, con la intención de utilizarlo posteriormente. Según publicó la prensa italiana, esta línea de investigación toma relevancia debido al hallazgo de equipamiento y materiales en el edificio, así como por los antecedentes de los implicados en organizaciones consideradas peligrosas por las fuerzas de seguridad.

El incidente provocó alarma entre las autoridades locales y nacionales, que reforzaron la vigilancia en puntos estratégicos de la capital y en las redes consideradas de riesgo. Equipos antiterroristas, detalló la prensa italiana, participaron en el aseguramiento de la zona y extendieron las pesquisas hacia propiedades relacionadas con movimientos anarquistas, en busca de indicios sobre posibles planes u otros implicados.

La investigación, liderada por el fiscal Conzo y instructores especializados en terrorismo, sigue su curso con la recolección de testimonios, la evaluación forense de los restos del explosivo y el análisis de comunicaciones entre los miembros de la FAI-FRI y otros círculos. Según reportó la prensa italiana, los agentes buscan determinar si la acción fatal estaba asociada a preparativos inminentes de algún acto concreto, o si se trató de un proceso en fase experimental.

Los hechos han reavivado la atención pública y política en Italia sobre las actividades de grupos insurgentes de tendencia anarquista. Tal como detalló la Fiscalía de Roma y reafirmó la prensa local, la investigación sigue abierta y bajo estricta reserva, con la intención de obtener el mayor número de detalles para esclarecer lo acontecido y prevenir nuevos incidentes relacionados con artefactos de fabricación casera.