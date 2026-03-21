Irene Matamoros y Pedro Romero se casan con Kiko Matamoros como padrino

Mientras la novia descendía del vehículo y se encaminaba hacia el Santuario de la Virgen de Araceli en Lucena, la atención se centró en el gesto de Kiko Matamoros, quien, acompañado de su hija Irene, optó por tomarla de la mano en vez de ofrecerle el brazo, en una escena que marcó uno de los momentos más destacados de la jornada. De acuerdo con la información publicada por el medio, la localidad cordobesa se convirtió en el escenario de la boda entre Irene Matamoros Flores y Pedro Romero, una celebración celebrada al mediodía que reunió a la familia Matamoros Flores y a sus allegados bajo un ambiente caracterizado por la discreción y la emoción contenida.

Tal como informó el medio, la ceremonia se desarrolló en el emblemático santuario, dando inicio poco después de la una de la tarde. La puntualidad de la novia y el acompañamiento de su padre al altar siguieron la tradición familiar. El rol de Kiko Matamoros como padrino quedó evidenciado tanto en su presencia como en la alegría reflejada durante el trayecto al altar, donde no disimuló su satisfacción por el acontecimiento familiar.

El Santuario de la Virgen de Araceli sirvió de marco para esta unión, en la que tanto familiares como amigos se dieron cita para presenciar el enlace entre Irene y Pedro después de más de tres años de relación, según consignó la fuente. La ceremonia, descrita como sencilla y marcada por la serenidad, permitió a la pareja y a sus allegados disfrutar del evento sin grandes despliegues pero con claros gestos de unión familiar.

En el aspecto estilístico, el secreto mejor guardado de la novia fue el vestido, diseñado por Claudia Llagostera. El medio detalló que la prenda, de corte sencillo y elegante, destacó por la originalidad de las mangas con detalles y un largo velo que completaba el conjunto. Laura Matamoros, hermana de Irene, anticipó en sus redes sociales la elección del vestido y la impresión que le causó al ver a Irene vestida de novia por primera vez.

La presencia de los hermanos y ambos padres en el evento subrayó la relevancia familiar en el desarrollo de la jornada. El ambiente en torno al santuario, según reportó el medio, reflejó el deseo de los protagonistas de mantener un perfil bajo y priorizar la intimidad, incluso tratándose de una familia conocida en el ámbito social y mediático.

La elección de Lucena como escenario y la hora temprana del evento contribuyeron al carácter reservado de la ceremonia, a la vez que permitieron que la localidad se engalanara para una de las bodas que marcó el inicio de la temporada primaveral, según publicó la fuente original.

La historia de la relación entre Irene Matamoros Flores y Pedro Romero había atravesado una etapa consolidada, superando el umbral de los tres años juntos antes de formalizar su compromiso matrimonial. El enlace no solo reunió a la familia directa sino que también sirvió de punto de encuentro para amigos cercanos y miembros del círculo íntimo, interesados en acompañar a la pareja en un día señalado.

De acuerdo con la información de la fuente, cada detalle, desde el diseño del vestido hasta la actitud serena de los asistentes, contribuyó a que el evento transcurriera en un clima de armonía, reinventando la celebración de una boda bajo parámetros de sencillez y discreción, sin la ostentación que suele caracterizar algunos eventos sociales de familias mediáticas.