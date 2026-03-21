Hansi Flick: "Creo en todos mis jugadores, no es el momento de decir 'a este no lo quiero'"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que necesita "a todo el mundo" al máximo hasta final de temporada y que cree en "todos" sus jugadores, y ha confirmado que Joan Garcia será titular y que Eric García estará en el banquillo este domingo en el encuentro de LaLiga EA Sports ante el Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou.

"Necesitamos a todo el mundo hasta el final de la temporada y no sabemos lo que va a pasar después del final de temporada. Tenemos tiempo de sobra porque viene el Mundial y va a haber un gran descanso. Creo en mis jugadores, creo en todos ellos. Rashford, Gerard, Cancelo... Creo en todos porque nos dan una alta calidad. Hablaremos quizás a final de la temporada y ya veremos lo que pasa. No es el momento de decir 'a este no lo quiero' porque todavía puede pasar mucho. De momento, necesitamos a todo el mundo al máximo nivel", declaró en rueda de prensa.

Además, resaltó que el equipo ha hecho "un gran trabajo" en los últimos encuentros. "De hecho, hoy hemos hablado también del partido contra el Newcastle, y lo que vi allí fue fantástico. Este nivel es el que quiero ver en el equipo. Y estamos así cuando estamos activos, cuando tenemos una buena dinámica, cuando tenemos intensidad... Todo el mundo disfruta jugando a fútbol. A todo el mundo le encanta ver al equipo así", manifestó.

"Es importante mantener esto en las próximas semanas, para el último tramo de la temporada. Mantenernos a este nivel es muy importante, que disfruten jugando al fútbol con sus compañeros. Eso lo pude ver el miércoles y me gustó mucho", afirmó, asegurando que espera que se repita este domingo ante el Rayo Vallecano. "Normalmente tienen el mismo estilo, tanto en casa como fuera. Son un grupo, un equipo experimentado, con mucha intensidad, y eso es lo que esperamos también mañana", advirtió.

En otro orden de cosas, el técnico alemán habló de cómo se encuentra Joan Garcia y de su llamada con la selección española. "Puede jugar mañana y estoy muy contento de que le hayan convocado con la selección", señaló, y confirmó que Eric Garcia "mañana estará en el banquillo". "Es posible que no juegue, pero estará en el banquillo. Es buena noticia", apuntó. "Quizás no esté listo para eso, por la sobrecarga. Ha jugado fantásticamente, lo único que tiene que hacer es seguir jugando a este nivel. Ya veremos qué pasa en verano. Desde luego, esa es la decisión del seleccionador nacional y no es mi decisión", siguió sobre la ausencia del defensa de la convocatoria de España.

También explicó cómo afrontarán el parón por selecciones. "Haremos como siempre, entrenaremos, pero también les daremos descanso. Tenemos algún jugador lesionado que tiene que entrenar también. No pienso en las cosas que puedan pasar, hay que ser positivo. Tenemos Mundial en verano, un gran acontecimiento, y todo el mundo quiere jugar con su selección también, y eso es bueno. También va bien para desconectar un poco de la rutina y para volver con más energía también de la convocatoria con la selección. Lo veo como algo positivo", expuso.

Por otra parte, explicó la falta de protagonismo de Marcus Rashford en los últimos partidos. "Rashford había tenido algunos problemas en los últimos días y estábamos cuidando eso, pero ahora está otra vez al 100%", aclaró, antes de hablar de Ferran Torres. "Lo importante es tener la dinámica, que estés activo y eso lo vi el miércoles. Ferran también ha estado muy bien en el entrenamiento, ahora ya está también a otro nivel, con confianza. Trabaja, se esfuerza mucho cada día para volver al máximo nivel como los demás jugadores, y eso es lo que necesitamos de ellos", subrayó.

Sobre Gerard Martín, recalcó que "es un muy buen ejemplo de lo que se puede conseguir con la actitud y la mentalidad adecuadas y mucho esfuerzo". "Veíamos que necesitábamos un lateral izquierdo en el equipo; hablé con Bojan y Deco sobre los jugadores del filial y mi personal analizó a todos los jugadores del Barça B. Tuve una muy buena impresión. Cuando empezamos a trabajar con él en el campo, fue muy bueno ver cómo jugaba al fútbol, cómo disfrutaba con el balón. Gerard ha mejorado muchísimo, y lo que veo de él es fantástico. Demuestra que con la actitud y la mentalidad adecuadas, todo es posible", relató.

Además, valoró el trabajo de Xavi Espart. "Yo creo que veis lo mismo que yo, que es un jugador con confianza, la tranquilidad con la que juega, parece que tenga las pulsaciones bajísimas. Cómo nos demuestra su calidad y el temple que tiene. Necesita también eso, la actitud y la mentalidad adecuadas, y esforzarse, y creo que puede ser una muy buena opción para nosotros", indicó.

Por último, Flick no desveló si verá el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. "No estoy seguro todavía de si lo voy a ver. Lo primero es que nosotros ganemos contra el Rayo, ese es nuestro trabajo. No va a ser un partido fácil. Luego ya veremos qué pasa, eso no está en nuestras manos. Cualquier cosa puede pasar", concluyó.