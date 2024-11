Simeone: "La mano del Alavés iba a gol; puede ser penalti"

Madrid, 23 nov (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, señaló, después de vencer al Alavés (2-1), que la mano del Abdel Abqar, que dio lugar al empate a uno de Antoine Griezmann, "pudo haberse producido en un balón que iba a gol" y por lo tanto "pudo ser penalti".

"Nos tocaron las dos acciones en el partido. Dos penaltis que se pueden pitar o no. El que pitaron en contra nuestro y que dio lugar al 0-1 y el que se pitó a favor, que pudo ser en una acción que iba a gol y pudo ser penalti", dijo el técnico en rueda de prensa en el Metropolitano.

Sobre el segundo tanto del noruego Alexander Sorloth, que dio la victoria al Atlético, Simeone confesó que cuando vio a su futbolista con el balón en los pies pensó que podía ser gol: "Sorloth es un futbolista que nos tiene acostumbrados a ese tipo de movimientos. Ayer tuvimos una charla muy linda con él para que vea el lugar que tiene en el equipo. Le damos una gran importancia como futbolista más allá de los minutos que juegue. Apareció para cerrar un partido que se había complicado".

"El Alavés se desarrolló muy bien desde el orden y el trabajo defensivo. Tras el descanso, el equipo mereció más y mejoró en el paso, en la decisión en los carriles. Aparecieron las ocasiones y el penal, que parece que va a la portería y puede ser penalti", añadió.

El entrenador del Atlético fue preguntado por lo que ha sentido al cumplir 700 partidos como máximo responsable del cuerpo técnico rojiblanco.

"Se me pasan muchas cosas por la cabeza. Nunca me lo imaginé. Soy un afortunado absoluto. Agradezco a todos los componentes de cuerpo técnico que han trabajado conmigo, a todos los jugadores que recorrieron este camino y me transmitieron una forma de vivir. A Cerezo por haberme sostenido en todo este tiempo y a nuestra gente, que desde que soy jugador sentí por ellos un grandísimo respeto. También a mi familia porque le he quitado muchos minutos", se explayó el entrenador.

Cuestionado por con qué partido de los 700 se quedaría, manifestó: "El de la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Después de 14 años que no le ganábamos. Además, jugamos en el Bernabéu. Rompimos una situación que se hacía dura para nuestros aficionados. Fue un aviso para decir que sí se puede".

El técnico rojiblanco insistió en la "importancia" de todos los jugadores de su plantilla. "Nuestro éxito es el equipo. Todos son importantes. 15, 30, 60 minutos, los que jueguen cada uno. Todos son importantes. La realidad es que los minutos que jueguen son muy importantes", apuntó.

Por último, Simeone comentó que son "los demás" los que tiene que decir si ha cambiado en este tiempo después de los 700 partidos con el Atlético: "Algo habré cambiado, pero sigo siendo noble y frontal. Claro con lo que quiero". EFE.