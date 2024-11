Silvia Casas desmiente haber pasado una crisis matrimonial con Manu Tenorio

Manu Tenorio presentaba este miércoles en el Teatro Kapital su nuevo álbum 'El Origen' acompañado por su mujer, Silvia Casas, dejando claro que su relación está intacta tras los malos momentos que han vivido con los 'inquiokupas'.

Este viernes, multitud de rostros conocidos acudieron a la inauguración de Mágicas Navidades en Torrejón de Ardoz y allí pudimos ver a Silvia, quien atendió a los medios desmintiendo que haya pasado una crisis en su matrimonio por la polémica del artista.

Contundente, aseguró que no considera haber pasado unos días difíciles por el tema del 'inquiokupa': "Duros son hospitales y otras cosas, así que no, no hay que quejarse de nada, que va. Yo sí, hombre, es que trabajo en salud, así que viendo lo que hay, o yendo a una planta oncológica de niños, lo demás, te parece ...la vida es eso".

Además, también desveló que estas Navidades se turnará entre su familia y la de su marido para disfrutar del calor de todos ellos: "Sí, claro, hay que estar con todos, así que así lo haremos".