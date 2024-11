Chanel Terrero desvela si le gustaría casarse en un futuro

Han pasado ya varias semanas de la boda de Víctor Elías y Ana Guerra, pero lo cierto es que seguimos hablando de ella como si hubiese sido ayer. Los dos tortolitos están viviendo uno de los momentos más mágicos de su vida y esperan con ansia que tengan un hueco en sus agendas profesionales para comenzar su luna de miel... pero, ¿qué opinan sus más allegados de este enlace?

Aunque todavía no se ha pronunciado Miguel Ángel Muñoz sobre el enlace matrimonial de su expareja, sí que lo ha hecho Chanel Terrero, exnovia de Víctor... con quien parece que sigue teniendo una bonita vinculación.

"Claro que lo he visto", contestaba cuando se le preguntaba por el enlace y, además, aseguraba que está "muy contenta por ellos, la verdad", dejando claro que se alegra por el amor de Víctor y Ana, ya que en la actualidad "somos muy amigos".

En cuanto a si a ella le gustaría casarse en un futuro, la artista desvelaba que "desde pequeña siempre me lo he imaginado" porque "he sido mucho de Disney, los vestidos de princesa, todo esto, siempre me han gustado mucho", por lo que parece que sí tendría pensado pasar por el altar.

Tanto es así que "en Halloween, cuando era pequeña, me vestía siempre de princesa de rosa, y mis amigas de gatas y de brujas, y yo siempre de princesa"... eso sí, todavía no hay boda a la vista.

Lo que sí que tiene claro la cantante es que no le importaría ser ella la que pida matrimonio a su actual pareja, con la que desvelaba estar "muy feliz, enormemente feliz".