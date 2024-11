Eugenia Martínez de Irujo responde a Cayetano Martínez de Irujo tras sus palabras

Después de las palabras que tuvo este miércoles Cayetano Martínez de Irujo en la misa en homenaje a la Duquesa de Alba al cumplirse diez años de su fallecimiento sobre su hermana Eugenia... esta ha reaccionado y ha decidido responderle.

"Lo digo todos los años, espero que sea la última vez porque me veo repitiendo esto hasta el día que me muera. Fui al funeral de mi madre, como es lógico, el año que murió, pero yo llevo a mi madre en el corazón, la tengo presente diariamente, para mí, mi madre está conmigo siempre, entonces a mí no me hace falta ir a misa para recordarla" ha asegurado.

"Vas a una, por supuesto, el día que se fue, desgraciadamente, punto y fin" ha comentado, asegurando que "respeto a la gente que va a misa todos los años, pero también que me respeten a mí, que a mí no me hace falta misas para recordar a mi madre".

De esta manera, Eugenia ha vuelto a aclarar porqué no ha ido a ninguna desde el fallecimiento de su madre porque "yo tengo a mi madre siempre en mi corazón, que es lo importante, a mí las misas ni me van ni me vienen, lo siento en el alma, es que no hay más".

Además, la Duquesa de Montoro ha explicado que entiende la postura de su hermano, pero que él debe respetar la suya: "Igual que yo respeto la suya, tiene que respetar la mía, ¿tú ves normal que vaya a ver una misa todos los años? Oye, yo recuerdo a mi madre diariamente, pero no me hace falta ir a misa para recordarla".

También se le ha preguntado por el frío encuentro de sus hermanos Carlos y Cayetano en la misa y ha querido pasar por alto: "¿Ah, sí? Bueno, no sé, no tengo ni idea, es que yo no he visto nada. Yo estaba aquí".

Sorprendentemente, la hija de la Duquesa de Alba ha explicado que con Cayetano es con el hermano que peor relación tiene pero espera recuperarla pronto: "De todos mis hermanos, que los adoro a todos, es con el único que tengo un poco de distancia, pero bueno, más pronto que tarde se va a arreglar.

Eugenia ha negado que tenga recelos de él por haber sido el elegido por su madre, como él mismo comentó ayer ante las cámaras: "Ah no, por mi parte, desde luego, no".

Por último, concluía sus declaraciones asegurando que "recuerdo a mi madre todo el rato, en redes sociales, hablo muchísimo con mis amigas, nos acordamos de miles de anécdotas, o sea, es que mi madre siempre está conmigo. ¿Qué más me da ir a misa?".