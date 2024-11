Morgan Stanley rebaja acciones brasileñas por riesgos fiscales

(Bloomberg) -- Morgan Stanley redujo la calificación de las acciones brasileñas a infraponderar, advirtiendo de que el creciente déficit fiscal del país podría desbordar los intentos del banco central de controlar la inflación, forzando un aumento de las tasas de interés.

Las preocupaciones sobre el compromiso del Gobierno para controlar el gasto están haciendo que los inversionistas se muestren más escépticos sobre las perspectivas de inversión en Brasil, incluso cuando las valoraciones siguen siendo baratas, escribieron los estrategas Nikolaj Lippmann, Juan Ayala y Julia Nogueira en una nota.

“La financiación del Gobierno está quitando el oxígeno a los mercados locales”, señalaron, añadiendo que las altas tasas de interés están causando que los inversionistas estacionen su dinero en instrumentos de renta fija. “La renta variable local no puede competir con eso”.

Los analistas han estado elevando las previsiones de tasas de interés e inflación para Brasil, ya que el banco central advierte de un ciclo de restricción monetaria más prolongada si las expectativas de precios al consumidor empeoran aún más. Los responsables de la política monetaria, que empezaron a elevar los costos de endeudamiento justo cuando la Reserva Federal recortó las suyas, han abogado por “cambios estructurales” en la política fiscal para rebajar las proyecciones de inflación.

No solo Brasil preocupa a los inversionistas. Las perspectivas para las acciones siguen siendo sombrías en toda América Latina, ya que la región lucha contra el populismo y la disciplina fiscal, dijo Morgan Stanley. El banco sigue infraponderando a México, citando el riesgo de populismo.

Los estrategas recomiendan acciones de digitalización, energía y agricultura en Brasil, mientras que evitan las acciones cíclicas nacionales dados los riesgos para los beneficios en caso de que se retire el estímulo fiscal en medio de una política monetaria restrictiva.

Una visión más alcista depende de la austeridad fiscal en Brasil y de la alineación política con EE.UU. en México, dijeron. Pero aún es demasiado pronto para ser optimistas, ya que “las cosas podrían empeorar antes de mejorar”.

En toda la región, Morgan Stanley sobrepondera a Argentina, Chile y Colombia por la mayor probabilidad de mejora de las políticas.

“Los mercados andinos son relativamente pequeños y no profundos, pero ofrecen buen valor y baja correlación” con el resto del mundo, añadieron.

Nota Original: Morgan Stanley Downgrades Brazil Stocks as Fiscal Risks Loom

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.