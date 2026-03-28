Springsteen: "las tropas federales trajeron muerte y terror a las calles de Mineápolis"

Washington/Miami, 28 mar (EFE).- Bruce Springsteen fue uno de los protagonistas de las marchas convocadas este sábado por el movimiento 'No Kings' (No reyes) para repudiar el presunto autoritarismo del presidente de EE.UU., Donald Trump, y en su intervención afirmó: "las tropas federales trajeron muerte y terror a las calles de Mineápolis".

"Escogieron la ciudad equivocada. El poder y la solidaridad de las personas de Mineápolis y Minnesota fueron una inspiración para el país entero", afirmó Springsteen, quien cantó su tema 'Streets of Minneapolis' (Calles de Mineápolis).

La manifestación de Mineápolis es una de las más de 3.300 protestas convocadas por 'No Kings' en los 50 estados de EE.UU., y que se replicaron en México, Canadá y capitales europeas como Madrid, Roma y Londres.

Los manifestantes denunciaron en esta tercera edición de la jornada la "guerra ilegal" que Trump comenzó justo hace un mes en Irán, lo que ha implicado una subida de los combustibles e inflación, además de reafirmar sus críticas contra los "abusos" del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

La movilización principal se desarrolla ante decenas de miles de personas en Mineápolis, la mayor ciudad del estado de Minnesota, epicentro de la indignación nacional contra ICE y la Patrulla Fronteriza porque sus agentes mataron ahí a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en enero.

Allí han hablado, además de Springsteen, el senador progresista Bernie Sanders, la actriz Jane Fonda y líderes de los mayores sindicatos del país, como Liz Schuler, presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, en inglés).

La coalición 'No Kings' de unos 400 grupos, como Amnistía Internacional, Indivisible y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), espera superar las anteriores dos ediciones, la de 7 millones de asistentes y 2.700 eventos en octubre pasado, y la de 5 millones de manifestantes en 2.100 sitios en junio de 2025.

En Estados Unidos las marcharon han llegado hasta la región ártica del pueblo de Kotzebue, en Alaska, y hasta las regiones fronterizas con México en estados como Arizona y Texas, además de reunir a defensores de migrantes en ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles y Washington.

"Los inmigrantes son parte de nuestras vidas. Sabemos eso. El abuso de esta gente está brotando los corazones americanos", explicó a EFE el padre Frank O'Loughlin, director ejecutivo del Guatemalan-Maya Center, en una de las marchas en Miami.

Las protestas transcurren de manera pacífica y sin incidentes reportados por las autoridades, como en la capital estadounidense, donde miles de personas, incluyendo familias con niños, se han congregado en la Explanada Nacional (National Mall) en un ambiente festivo.

Opositores a Trump también se congregaron en urbes internacionales como Ciudad de México, Toronto, Roma, Madrid y Londres, motivados por las implicaciones de la guerra en Irán.

Las manifestaciones en Estados Unidos se producen mientras la desaprobación a Trump alcanza el mayor nivel de sus dos mandatos, pues un 59 % de los estadounidenses reprueba su gestión, según reveló una encuesta de Fox News el miércoles.