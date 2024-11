Londres anuncia un paquete de ayuda de 135 millones a afectados por la guerra en Sudán

Londres, 17 nov (EFE).- El Gobierno del Reino Unido anunció un paquete de ayuda "vital" valorado en 113 millones de libras (unos 135 millones de euros) destinado a más de un millón de personas afectadas por la guerra en Sudán.

La nueva partida, que dobla el compromiso contraído este año por el Reino Unido con las ayudas a Sudán y la región, asistirá a más de 600.000 personas en ese país y 700.000 más en países vecinos que han huido del conflicto, entre ellos Chad y Sudán del Sur.

Según señala un comunicado divulgado este domingo por el Foreign Office, durante la visita este lunes del ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, al Consejo de Seguridad de la ONU, pedirá a las Fuerzas Armadas sudanesas que mantengan abierta de manera indefinida la frontera "vital" de Adre y que retiren las restricciones, que han limitado la llegada de ayudas.

"El brutal conflicto en Sudán ha ocasionado un sufrimiento inimaginable. Las personas en Sudán necesitan más ayuda, que es por lo que el Reino Unido está ayudando a proporcionar la comida, el refugio y la educación a los más vulnerables", indicó Lammy en la nota.

El ministro laborista alertó de que "no se pueden entregar ayudas si no hay accesos" y dijo que "la inanición no debe usarse como arma de guerra y solo se puede frenar esta hambruna si todas las fronteras y pasos fronterizos están abiertos, son accesibles y seguros".

"Como líder sobre Sudán en el Consejo de Seguridad de la ONU, emplearé la presidencia del Reino Unido este lunes para presionar para (lograr) una resolución que asegure la protección de los civiles y un pasaje sin restricciones para la ayuda. El Reino Unido nunca se olvidará de Sudán", apuntó.

Lammy también pedirá a las SAF y a las Fuerzas de Apoyo Rápido que dejen de bloquear los convoyes de ayudas, según el comunicado.

Tras 18 meses de conflicto violento, Sudán afronta la peor crisis humanitaria de la década y hay más de medio millón de personas en Darfur en condiciones de hambruna.

Más de 11 millones se encuentran desplazados y 25 millones necesitan ayuda de manera desesperada.

El nuevo paquete anunciado hoy por Londres respaldará otras organizaciones no gubernamentales y a la ONU en el suministro de alimentos, dinero, refugio, ayuda humanitaria, agua y productos sanitarios. EFE