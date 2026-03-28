Al menos doce soldados estadounidenses heridos en un ataque iraní contra una base en Arabia Saudí

Fuentes estadounidenses y saudíes citadas por The Wall Street Journal señalaron que aviones militares se encuentran entre los equipos dañados tras el impacto de un proyectil de origen iraní en la base aérea Príncipe Sultán, situada aproximadamente a 100 kilómetros al sur de Riad. Este ataque se produjo el viernes y dejó un saldo de al menos doce soldados estadounidenses heridos, dos de ellos en estado crítico. La principal noticia detalla que Irán llevó a cabo este lanzamiento en medio de un contexto regional marcado por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos, Israel y la República Islámica.

Según publicó The Wall Street Journal, la acción incluyó el uso de drones y misiles. Además del impacto directo que dejó a más de una decena de militares heridos, el Ejército iraní ha desplegado estos ataques como parte de las represalias frente a la ofensiva desarrollada por Estados Unidos e Israel contra Irán hace casi un mes. Las fuentes consultadas por el medio estadounidense indicaron que el ataque no solo afectó la integridad de las fuerzas estadounidenses desplegadas, sino que también dañó los activos aéreos estacionados en la base.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó a través de redes sociales, durante la noche del viernes, sobre la intercepción y destrucción de uno de los misiles iraníes lanzados hacia la provincia de Riad. Sin embargo, esa comunicación oficial no incluyó información sobre las consecuencias en la base aérea Príncipe Sultán. Por el momento, las autoridades saudíes no han emitido declaraciones adicionales respecto a los detalles del ataque que involucró a fuerzas estadounidenses.

De acuerdo con The Wall Street Journal, las horas previas al evento estuvieron marcadas por el lanzamiento de seis misiles balísticos contra la misma región. Dos de esos misiles fueron interceptados por las defensas saudíes. A estos hechos se suman las decenas de misiles y drones desplegados por Irán que, según autoridades saudíes, han sido derribados desde el comienzo del actual conflicto el pasado 28 de febrero. El creciente número de estos incidentes refuerza la preocupación por la seguridad de las instalaciones militares extranjeras dentro del territorio saudí.

El medio estadounidense detalló que la base aérea Príncipe Sultán juega un papel relevante en la estrategia militar de Estados Unidos en Oriente Próximo. La instalación se ha convertido en uno de los principales puntos de apoyo logístico y operativo para las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región, razón por la cual ha sido objetivo de ataques con armamento avanzado. El ataque reciente consolida una tendencia en la estrategia militar iraní de aumentar la presión mediante el uso de misiles y aviones no tripulados frente a objetivos estadounidenses en suelo saudí.

La secuencia de acciones ofensivas se sitúa en un marco de escalada regional, con numerosos antecedentes de ataques, interceptaciones y amenazas cruzadas que han incrementado la vulnerabilidad de las tropas extranjeras presentes. Según consignó The Wall Street Journal, las autoridades militares estadounidenses y saudíes mantienen la supervisión constante ante la posibilidad de nuevos lanzamientos o acciones hostiles. Por el momento, persiste la expectativa sobre futuras declaraciones oficiales por parte del gobierno saudí respecto a la evaluación completa de daños y la condición de los militares afectados.