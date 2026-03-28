Actividades de Semana Santa generarán 220 millones de dólares en Perú, afirma el Gobierno

Lima, 27 mar (EFE).- Las actividades de la Semana Santa en Perú generarán un impacto económico de unos 220 millones de dólares en la economía nacional, con la movilización de 1,9 millones de viajeros, afirmó este viernes el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes.

Durante la presentación del plan 'Semana Santa Segura 2026', Reyes enfatizó en la magnitud del movimiento turístico interno y su impacto en la economía nacional.

Remarcó que, por ese motivo, existe un compromiso del Gobierno de transición, que preside el legislador José María Balcázar, con la seguridad y la estabilidad del país.

"Para esta gestión es fundamental, en coordinación y bajo la conducción de la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), ejecutar acciones y trabajos de manera eficiente y articulada", sostuvo el ministro.

Al respecto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó que la Semana Santa es una de las temporadas "más relevantes" para el turismo interno en Perú, caracterizada por viajes cortos de entre tres y cuatro días a nivel nacional.

Los especialistas prevén que Lima, la ciudad que reúne a un tercio de la población del país, al tener más de 10 millones de habitantes, concentrará el mayor porcentaje de viajes, con un 21,3 %.

Será seguida por la sureña Ica, con un 9,9 %, y las norteñas La Libertad y Cajamarca, con 9,6 % y 9,4% respectivamente.

También destacarán los viajes en las sureñas Arequipa, con un 7,4%, y Ayacucho, con un 6,8 % y, en menor proporción, a la norteña Áncash, con 5,8 %; la sureña Cusco, con 3,9 %; y las norteñas Piura, con 3,5 %, y Lambayeque, con 3,2 %.

En ese sentido, el Mincetur anunció que impulsará la estrategia denominada 'Turismo Seguro' y se reforzará la red de protección al turista, integrada por más de diez instituciones públicas, con el objetivo de brindar asistencia oportuna y garantizar la protección de los visitantes y sus bienes en todo el país.

En la presentación del plan de seguridad por la Semana Santa, que fue liderada por el primer ministro, Luis Arroyo, se informó que del 29 de marzo al 5 de abril próximo se desplegará a más de 50.000 agentes policiales en todo el país y a más de 27.000 en Lima.

Los policías desarrollarán acciones de prevención, control del orden público y vigilancia en destinos turísticos, espacios religiosos, terminales de transporte y zonas de alta afluencia de visitantes, entre otras actividades. EFE