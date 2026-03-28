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Sheinbaum anuncia que regalará boletos para el México-Portugal en el Azteca

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México, 27 mar (EFE).- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció este viernes que regalará boletos para el partido amistoso que sostendrá la selección mexicana ante Portugal este sábado en la reapertura del Estadio Azteca.

"Vamos a regalar boletos para asistir al partido de este sábado México contra Portugal. A las 19:30 horas vayan a mi cuenta de Instagram para saber cómo ganarlos", escribió la mandataria a través de su cuenta de 'X'.

Este sábado la selección mexicana recibirá a Portugal en partido de preparación para el Mundial 2026, en la reapertura del Estadio Azteca, luego de la remodelación que el recinto sufrió para ser sede de la justa.

Será la tercera vez que el Azteca, que se fundó el 29 de mayo de 1966, albergue una inauguración de Copa del Mundo; antes tuvo las ediciones de 1970, en la que se coronó la selección de Brasil de Pelé, y la de 1986, en la que Argentina obtuvo el título de la mano de Diego Armando Maradona.

Una hora y media después de la hora que dio la presidenta para visitar su cuenta de Instagram, no se había dado a conocer la dinámica para obtener boletos.

La afición que no pueda asistir al Estadio Azteca a ver el partido entre el equipo del seleccionador Javier Aguirre y el conjunto del seleccionador español Roberto Martínez también lo podrá disfrutar a través de las pantallas gigantes que se instalarán en el Zócalo de la capital.

Además de esta dinámica, el pasado 5 de marzo la presidenta creó un comité que se encargará de escoger a la joven ganadora que recibirá del boleto número uno que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le entregó a Sheinbaum para asistir al partido entre México y Sudáfrica con el que se inaugurará el Mundial 2026 en el Azteca el próximo 11 de junio.

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