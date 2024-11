Gloria Serra desvela el episodio de ansiedad que vivió en sus inicios como periodista

Gloria Serra recibía este sábado, 16 de noviembre, el Premio Antena de Oro por su trabajo en 'Equipo de Investigación' y no podía estar más feliz por ese reconocimiento después de años presentando dicho espacio.

Allí, la periodista atendió a los medios de comunicación y desveló lo importante que fue para ella sufrir un ataque de ansiedad en sus inicios en esta profesión: "Afortunadamente, tenía 27, 28 años, y tuve un ataque de ansiedad en el trabajo, tuve la buena fortuna de que me pasara eso muy temprano porque pude aprender muy bien a que no se volviera a repetir y a gestionar un trabajo que es muy demandante".

Reflexionando sobre ello, Gloria confesaba que "el problema siempre es el espíritu de superación, el perfeccionismo que tenemos, que nos hace a veces olvidar que las cosas se pueden hacer a otro ritmo", explicaba.

Ese aprendizaje "me ha servido para el resto de mi vida", por eso "siempre he dicho que he tenido la fortuna de tener una enfermedad mental, porque me gusta decirlo así, si yo estuve de baja por ese ataque de ansiedad y por esa enfermedad mental temprano, y tuve la ayuda de buenos amigos, de buenos colegas, la ayuda profesional de un psicólogo".

Gracias a haber vivido ese episodio en sus inicios, Gloria confiesa "seguir muy entrenada mi profesión, pero con una distancia de vez en cuando y no olvidar que mi vida, por eso mi vida es tan normal, porque la mayor parte de mis amigos no pertenecen a la profesión y tengo de hace muchos años, y que mi vida no se vea comida por una profesión tan demandante".