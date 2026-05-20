El IPC del Reino Unido se moderó al 2,8% en abril, en mínimos de más de un año

La tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de abril en el 2,8%, moderándose en medio punto porcentual respecto de la subida del 3,3% del coste de la vida el mes anterior y registrando su lectura más baja desde marzo de 2025, según refleja el dato de la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

De este modo, la tasa de inflación del Reino Unido se sitúa por debajo del umbral del 3% por primera vez en 13 meses, aunque todavía se mantiene sustancialmente por encima del nivel de estabilidad de precios del 2% del Banco de Inglaterra, que mantuvo estable el tipo de interés de referencia en el 3,75% en su última reunión.

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Según los datos de la ONS, en abril, los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 3% interanual, siete décimas menos que en marzo, mientras que el transporte lo hizo un 4,5%, frente al 4,7% del mes anterior, y la educación volvió a subir un 5,1% interanual.

El coste del conjunto de bienes registró una subida del 2,4% interanual, tres décimas más que en marzo, mientras que los servicios se encarecieron un 3,2% interanual, frente al incremento del 4,5% del mes anterior.

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De su lado, la tasa de inflación subyacente, que descuenta el efecto de la energía y de los alimentos frescos, se situó en abril en el 2,5%, frente al 3,1% del mes anterior.

La subida de los precios en Reino Unido en el mes de abril se situó por debajo de la tasa de inflación interanual de la zona euro (3%), algo que no sucedía desde julio de 2024.

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