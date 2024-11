Senegal vota este domingo en unas tensas elecciones legislativas anticipadas

Dakar, 16 nov (EFE).- Más de siete millones de electores están llamados a las urnas en las elecciones legislativas anticipadas de Senegal este domingo, en las que el presidente Bassirou Diomaye Faye busca conseguir la mayoría parlamentaria necesaria para implementar su programa de reformas tras una campaña especialmente tensa.

"Hubo muchas escenas de violencia que realmente lamentamos", dijo a EFE Mbene Faye, candidata número dos de la lista del partido presidencial Patriotas de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef).

La aspirante, que no tiene ningún vínculo familiar con el presidente Faye, hizo así referencia a los ataques contra simpatizantes de su formación registrados en la capital, Dakar, así como en las localidades de Saint-Louis (noroeste) y Koungueul (centro) desde el inicio de la campaña hace tres semanas.

Estas agresiones se saldaron con varios heridos leves y daños materiales.

"La impresión que tengo con respecto a esta violencia es que la oposición sabe que ha perdido estas elecciones (...) Así que quieren recurrir a la violencia para quizás impedir el buen desarrollo de las elecciones", añadió la candidata, cuyo partido recorrió este viernes las calles del centro de Dakar en una multitudinaria caravana como acto de cierre de campaña.

En este clima de tensión, la noche del pasado lunes, el primer ministro y cabeza de lista del Pastef, Ousmane Sonko, responsabilizó de la violencia al alcalde de la capital, Barthélémy Dias, quien lidera la coalición rival Samm Sa Kaddu ('Cumplir con su Palabra' en idioma wolof), y llamó a sus simpatizantes a vengarse.

"Que cada patriota que haya sido atacado y herido sea proporcionalmente vengado. Ejerceremos nuestro legítimo derecho a tomar represalias", afirmó Sonko entonces en sus redes sociales.

Horas después, sin embargo, el dirigente pidió durante un encuentro con militantes que la campaña continuase en calma. "No ataquen a nadie, no golpeen a nadie, no provoquen a nadie. (Aunque) debemos permanecer alerta", declaró.

Samm Sa Kaddu, por su lado, ha rechazado las acusaciones y uno de sus candidatos, Thierno Bocoum, acusó al Pastef en declaraciones a EFE de "victimizarse" y atribuirles "ciertos actos que no tienen nada que ver" con la estrategia de su coalición.

Los senegaleses podrán ejercer su derecho democrático este domingo en cerca de 7.050 colegios electorales que deben abrir sus puertas entre las 08.00 y las 18.00 hora local (misma GMT).

A mediados del pasado septiembre, el presidente senegalés anunció la disolución de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) para frenar el actual bloqueo de la cámara, donde su partido solo cuenta con 23 diputados de un total de 165.

Ahora, los votantes elegirán la nueva composición parlamentaria entre una lista de 41 partidos políticos y coaliciones.

Además del Pastef, destaca el retorno a la arena política del ex presidente Macky Sall (2012-2024), quien encabeza la coalición opositora Takku Wallu Senegal ('Defender a Senegal'), una alianza entre su partido, la Alianza para la República (APR) y el Partido Democrático Senegalés (PDS), fundado por su antecesor al frente del Estado, Abdoulaye Wade.

La oposición ha criticado la maniobra del presidente Faye, al considerarla un intento de consolidar el poder ejecutivo en detrimento de la representación parlamentaria.

El mandatario, quien ganó los comicios presidenciales de este año con mayoría absoluta, busca una victoria que le permita aplicar su ambicioso programa económico, centrado en una menor dependencia extranjera.

Faye defiende, por ejemplo, la salida de Senegal del franco CFA, una polémica moneda creada en 1945 por Francia (exmetrópoli) y utilizada en ocho países de África occidental, así como la renegociación de los contratos de hidrocarburos con multinacionales.

Además, aboga por la completa renovación institucional con medidas como la supresión del cargo de primer ministro y la creación de una Vicepresidencia, algo que requeriría una reforma constitucional y debería ser aprobado por la Asamblea Nacional. EFE