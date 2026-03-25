Bruselas insta a los Estados a apoyar los hogares vulnerables y bajar impuestos ante el repunte de la energía

La Comisión Europea ha instado este miércoles a los Estados miembro a conceder ayudas de emergencia a los hogares vulnerables, a reducir los impuestos sobre la electricidad y a aplicar medidas para evitar cortes de suministro, ante el repunte de los precios de la energía derivado del conflicto en Oriente Próximo.

Así lo ha defendido el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, durante un debate en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Bruselas, donde ha advertido de que Europa sigue expuesta a la volatilidad de los combustibles fósiles, en un contexto marcado por nuevas tensiones internacionales.

"Si no aprendemos, estamos condenados a repetir nuestros errores del pasado, década tras década, crisis tras crisis", ha señalado el comisario, que ha subrayado que la situación actual vuelve a poner de manifiesto la dependencia energética del bloque.

En este sentido, ha incidido en la necesidad de adoptar medidas inmediatas para proteger a los consumidores más vulnerables y contener el impacto en las facturas energéticas, reduciendo los "impuestos especiales sobre la electricidad", así como recurriendo a "salvaguardas para evitar desconexiones".

"El primer componente de los precios son las tasas y los impuestos, y tenemos que bajar los tipos de impuestos en la electricidad. Son los Estados miembro los que tienen que asegurarse de que hay una imposición menor en la electricidad a la de los combustibles fósiles", ha señalado.

Asimismo, ha defendido que los países de la UE deben aprovechar las herramientas ya disponibles en la legislación europea para facilitar el acceso a tarifas más bajas y dar mayor capacidad de elección a los consumidores.

"Debemos permitir que los consumidores cambien a contratos más baratos, que utilicen la energía con más flexibilidad y empoderarlos para que puedan producir y compartir su propia energía limpia", ha indicado.

Con todo, ha defendido que la respuesta pasa por acelerar la transición energética, reforzar las redes eléctricas y avanzar hacia una mayor electrificación del sistema."Tenemos que redoblar nuestras acciones en independencia energética y construir una verdadera unión energética", ha concluido.