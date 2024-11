Plan International pide financiación climática con los derechos de infancia e igualdad de género como "prioridad"

La ONG Plan International ha reclamado este martes financiación climática que tenga como prioridad los derechos de infancia y la igualdad de género, con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), que tiene lugar en Azerbaiyán.

"En un año marcado por un aumento sin precedentes en la intensidad de los fenómenos climáticos, pasando de 400 en 2015 a un estimado de 560 para 2030, desde Plan International advertimos sobre los graves efectos que está teniendo la crisis climática en las vidas de la infancia, especialmente en el caso de las niñas y adolescentes. Más de mil millones de niños y niñas se enfrentan a riesgos extremos debido al cambio climático, lo cual limita su acceso a educación, salud y oportunidades de futuro", ha asegurado la directora general de Plan International, Concha López.

En este sentido, Plan International ha alertado de que la crisis climática "también amenaza con agudizar las desigualdades a las que se enfrentan las niñas por razón de género y edad". Así, ha añadido que ellas están "más expuestas" a impactos "como la inseguridad alimentaria, la pérdida de los medios de vida, la violencia por razón de género y un acceso cada vez más limitado a los servicios básicos".

"Las niñas que viven en las comunidades más excluidas son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático ya que se enfrentan a riesgos como el matrimonio infantil o los abusos y también son las últimas en comer cuando hay escasez de alimentos, lo que las expone a la malnutrición", ha defendido.

En esta misma línea, la ONG ha reclamado que el objetivo de la financiación sea "ambicioso, justo" y basado en la ciencia "para apoyar a quienes más sufren los efectos del cambio climático: los niños, niñas, jóvenes, mujeres, los pueblos originarios y las comunidades más excluidas".

Además, la organización ha señalado que para proteger a la infancia y mantener el calentamiento global dentro del límite de 1,5°C, "es fundamental contar con una financiación climática adecuada". Sin este apoyo, ha avisado de que "aumentarán drásticamente los costos de desastres, ayuda humanitaria y desplazamientos, lo que afecta especialmente a las comunidades más vulnerables".

Asimismo, ha solicitado que el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG) cubra las necesidades de movilizar más de un millón de millones de dólares al año para lograr el cambio sistémico necesario para afrontar el reto de la crisis climática.

"Esta financiación debe ser suficiente para cumplir la ambición colectiva de limitar el calentamiento a 1,5 °C en las NDC; ser nueva, adicional, predecible y transparente; incluir contribuciones significativas basadas en subvenciones de los países en desarrollo, en particular para la adaptación y las pérdidas y daños; y abordar la igualdad de género y la equidad intergeneracional", ha apuntado.

INVERSIÓN CLIMÁTICA EN IGUALDAD DE GÉNERO, "EXTREMADAMENTE BAJA"

También ha denunciado que la inversión climática en igualdad de género y en las niñas es "extremadamente baja" y ha añadido que sólo el 2,4% de todas las inversiones de Ayuda Oficial al Desarrollo relacionadas con el clima integran la igualdad de género como objetivo principal. "A pesar de su vulnerabilidad y liderazgo potencial en la creación de resiliencia climática, menos del 4% de los proyectos financiados por los Bancos Multilaterales de Desarrollo y de financiación climática abordan explícitamente las necesidades de las niñas", ha agregado.

Igualmente, ha lamentado que, actualmente, más de 40 millones de niños y niñas ven interrumpida su educación cada año debido a los efectos del cambio climático. A su juicio, ha indicado que las niñas "deben tener la oportunidad de impulsar soluciones climáticas, pero su participación suele ser limitada".

También la organización señala que la COP29 ofrece una "oportunidad única" para construir un futuro "igualitario e inclusivo" que priorice los derechos de los niños, y especialmente de las niñas, y asegure su "acceso completo y equitativo" a todas las oportunidades y recursos.

Precisamente, este jueves 14 de noviembre Plan International organiza el evento paralelo 'Last Push for an Ambitious and Equitable NCQG Meeting Developing Country Needs' para destacar la necesidad de que el NCQG responda a las necesidades de los países del sur global, con un enfoque en la justicia intergeneracional e igualdad de género.