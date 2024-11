María José Suárez reacciona a la nueva ilusión de Álvaro Muñoz Escassi

La revista 'Lecturas' ha destapado este miércoles el nuevo romance de Álvaro Muñoz Escassi con Sheila Casas, una noticia que nadie esperaba y que vuelve a demostrar que el jinete sigue pasándoselo bien y, porqué no, creyendo en el amor.

Tras su polémica ruptura con María José Suárez por una infidelidad y su efímera historia de pasión con Hiba Abouk, el colaborador de televisión ha sorprendido encontrando una complicidad con la actriz que hasta ahora nadie conocía.

Al visualizar estas imágenes que ha publicado la revista, en las que podemos ver cómo disfrutaron de la tarde de Halloween y de la confianza que hay entre ellos... Europa Press ha podido preguntarle a María José Suárez qué le parece este nuevo 'romance'.

Sorprendida por las cámaras: "¿Qué haces tú por aquí hoy?", la modelo confesaba estar ayudando a todos los damnificados por la DANA "con mantas, ropa y llevando cosas a los puntos de recogida" y, cuando se le preguntaba por la noticia... se quedaba ojiplática.

Asegurando no conocer la información, la colaboradora de televisión contestaba con ironía ante la nueva ilusión del jinete: "¡Ay! corazón, estoy con las cajas y no he tenido tiempo de ver esa gran noticia" y acto seguido cerraba la puerta de su vehículo demostrando indiferencia absoluta.